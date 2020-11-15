Maya kutsal mağaralarında ‘üç’ dünya rekoru peşinde

Dinozorları yok eden göktaşının 65 milyon yıl önce çarptığı Chicxulub Krateri’nin de bulunduğu Valladolid şehrine Mart başında giden Uruk, küresel tehdide dönüşen koronavirüs pandemisi nedeniyle mahsur kaldı. Sınırların kapanmasıyla köyde ev tutan ve Maya yerlileriyle yaşamaya başlayan Uruk, dillerini bilmediği insanların yardımıyla antrenman yaptı. İspanyolca öğrenen Uruk, yeraltı sularını açığa çıkaran kireç taşı kayalarının çökmesiyle oluşan doğal çukur Cenotelerden birinde rekor denemesi yapmaya karar verdi. Uruk, vahşi doğasıyla bilinen ormanlarda antrenman yaptı.



8 aydır orada



Maya uygarlığının kurban ve adak töreni yaptığı, giren insanın kutsandığı düşünülen Yum-Kin adlı cenoteyi seçen Uruk, 8 ay uzak kaldığı ailesinden büyük destek aldı. Yağmur suyu mağarasında dalış için TSSF’ye ve CMAS’a (Dünya Sualtı Sporları Federasyonu) başvuran Uruk, 15-16-17 Kasım tarihleri için izin aldı.



‘Yeni dünyaya kapı açacağım’



Milliyet’e konuşan Uruk, üç dünya rekoruyla Türkiye’ye döneceğini söyleyerek şöyle devam etti: “Çocukluğumdan beri serbest dalış yapıyorum. Arayış beni Meksika’ya kadar getirdi ama planlamadığım yöne dönerek hayatımı maceraya çevirdi. Mayalar, kutsal çukurlara ‘Xibalba’ yani ‘yeraltı dünyası’ demiş ve farklı dünyalara açılan kapılar olduğuna inanmışlar. Ben de rekorun ardından yeni bir dünyaya kapı açacağım.”