MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Mazot ve gübre desteği ne zaman ödenecek? 2020 mazot gübre desteği miktarı
ABONE OL
27.03.2020 - 12:17 |

Mazot ve gübre desteği ne zaman ödenecek? 2020 mazot gübre desteği miktarı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, mazot, gübre desteği ödemesi ile ilgili önemli bir açıklama yaptı. Çiftçiler ise mazot ve gübre desteğinin ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. Destek miktarları üreticilerin TCKN son hanelerine göre yatırılacak. Peki 2020 mazot ve gübre desteği ne zaman ödenecek?

Mazot ve gübre desteği ne zaman ödenecek? 2020 mazot gübre desteği miktarı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 20 ilde 553 bin 326 üreticiye 1 milyar 145 milyon lira mazot, gübre desteği ödemesi yapılacağını açıkladı. Bakan Pakdemirli'nin açıklamasından sonra ise mazot, gübre desteği ödeme tarihleri araştırılmaya başladı. Peki mazot ve gübre ödemeleri ne zaman başlayacak? Detaylar haberimizde...

ÖDEMELER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bakan Pakdemirli, "Toplam 1 milyar 881 milyon 426 bin liralık destek ödemeleri 27 Mart Cuma günü saat 18.00'den sonra üreticilerimizin hesaplarına yatırılmaya başlanacak." dedi.

BAKAN PAKDEMİRLİ AÇIKLADI

Anaç koyun keçi desteği kapsamında 80 ilde 196 bin 116 yetiştiriciye 580 milyon lira ödeneceği bilgisini veren Pakdemirli, hububat-baklagil desteği çerçevesinde 14 ilde 35 bin 34 üreticiye de 120 milyon lira ödeme yapılacağını aktardı.

Pakdemirli, dane mısır desteğinde 6 ilde 9 bin 485 üreticiye 20 milyon lira, hayvan hastalıkları tazminatı kapsamında 68 ilde 686 yetiştiriciye 16,2 milyon lira ve tiftik keçilerine ilave destek çerçevesinde 3 ilde 131 yetiştiriciye 226 bin lira destek sağlanacağını kaydetti.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, üreticilere yarından itibaren toplam 1 milyar 881 milyon 426 bin lira destek ödemesi yapılacağını bildirdi.

 

Corona virüsten ölen Dilek Tahtalı'nın babası: Bize verilen bilgide kalbinin...İstanbul'da corona virüs teşhisiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden ve dün memleketi Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde toprağa verilen Dilek Tahtalı'nın (32) babası İsmail Tahtalı, "Tek evladımı kaybetmenin büyük acısını yaşıyorum" dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

EBA TV canlı yayın izle! 27 Mart EBA TV frekans bilgileri ve ders programı

EBA TV canlı yayın izle! 27 Mart EBA TV frekans bilgileri ve ders programı

Bankada hesabı olan herkesi ilgilendiriyor! Hepsi ücretsiz...

Bankada hesabı olan herkesi ilgilendiriyor! Hepsi ücretsiz...

Bor madeninden dezenfektan üretildi

Bor madeninden dezenfektan üretildi

2020 KPSS sınavları ertelendi mi? ÖSYM Başkanı Halis Aygün'den açıklama! 2020 KPSS sınav tarihleri

2020 KPSS sınavları ertelendi mi? ÖSYM Başkanı Halis Aygün'den açıklama! 2020 KPSS sınav tarihleri

Sıradaki Haber