Mazot ve gübre desteği ne zaman ödenecek? 2020 mazot gübre desteği miktarı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 20 ilde 553 bin 326 üreticiye 1 milyar 145 milyon lira mazot, gübre desteği ödemesi yapılacağını açıkladı. Bakan Pakdemirli'nin açıklamasından sonra ise mazot, gübre desteği ödeme tarihleri araştırılmaya başladı. Peki mazot ve gübre ödemeleri ne zaman başlayacak? Detaylar haberimizde...

ÖDEMELER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bakan Pakdemirli, "Toplam 1 milyar 881 milyon 426 bin liralık destek ödemeleri 27 Mart Cuma günü saat 18.00'den sonra üreticilerimizin hesaplarına yatırılmaya başlanacak." dedi.

BAKAN PAKDEMİRLİ AÇIKLADI

Anaç koyun keçi desteği kapsamında 80 ilde 196 bin 116 yetiştiriciye 580 milyon lira ödeneceği bilgisini veren Pakdemirli, hububat-baklagil desteği çerçevesinde 14 ilde 35 bin 34 üreticiye de 120 milyon lira ödeme yapılacağını aktardı.

Pakdemirli, dane mısır desteğinde 6 ilde 9 bin 485 üreticiye 20 milyon lira, hayvan hastalıkları tazminatı kapsamında 68 ilde 686 yetiştiriciye 16,2 milyon lira ve tiftik keçilerine ilave destek çerçevesinde 3 ilde 131 yetiştiriciye 226 bin lira destek sağlanacağını kaydetti.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, üreticilere yarından itibaren toplam 1 milyar 881 milyon 426 bin lira destek ödemesi yapılacağını bildirdi.