Mbps Ne Demek, Açılımı Nedir? İnternet Hızı Mbps Olarak Nasıl Öğrenilir?

Mbps (Mb) Nedir?



Açılımı Mega Bits Per Second olan Mbps, saniyede aktarılan veri sayısının megabit cinsinden ifade edilişidir. İnternetin standart hız birimidir. Bizlere, 1 saniye içinde kaç mbps veri aktarıldığını gösterir. Megabit, "Mb" olarak da kısaltılır.



İnternet hızı ve indirme hızı kavramları birbirlerinden farklı olsa da sıkça karıştırılmaktadır. İnternet hızı, yukarıda da belirttiğimiz gibi genellikle Mbps olarak ifade edilirken, dosya boyutu ise KB/s ve MB/s şeklinde ifade edilmektedir.

Aşağıda internet hızlarına göre saniyede ne kadar büyüklükte dosya indirebileceğiniz bilgisini bulabilirsiniz. Ancak santrale olan uzaklık, alt yapı, server hızları da hesaba katıldığında teorik değerler de ciddi düşüşler yaşanabilmektedir.