MEB öğretmen ataması 2021 ne zaman? 60 bin öğretmen ataması olacak mı, branş ve kontenjan sayısı açıklandı mı?

MEB 2021 atamaları merak ediliyor. Öğretmen ataması branş ve kontenjanları da sorgulanan diğer konular arasında bulunuyor. Geçen yıl Milli Eğitim Bakanlığı 60 farklı branşta atama gerçekleştirdi. Koronavirüs pandemisi nedeniyle de öğretmen açığı olduğu bildirilmişti. Binlerce öğretmen adayının gözü, MEB'den gelecek atama haberlerinde. Öğretmen ataması 2021 branş ve kontenjanları belli mi?

MEB ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN?

2020 yılında binlerce öğretmen ataması yapılmıştı. Eğitim Fakültesi mezunları merakla Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan veya Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan gelecek atama haberini bekliyor. Pandemi sürecinde ortaya çıkan öğretmen ihtiyacı ile de 2021 öğretmen atama işlemlerinin kısa süre içerisinde başlaması, duyurulması bekleniyor. Fakat henüz öğretmen atamasına yönelik resmi bir açıklama bulunmuyor.

Bakan Selçuk, "Kısa zamanda neticeleneceğini ümit ediyorum. Her sene değişen zamanlarda ilan ediliyor. Çok net bir tarih vermek mümkün değil ama çok uzun süreceğini sanmıyorum" dedi.

60 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI OLACAK MI?

Atama bekleyen öğretmen adayları, özellikle sosyal medyada 2021 yılında 60 bin öğretmen atamasının yapılmasını gündeme getirdi. 2020 yılında 40 bin atama gerçekleştirilmişti. Öte yandan en çok ataması yapılan da sınıf öğretmenliği olmuştu. Bu yıl da öğretmen atamalarının gerçekleştirilmesi bekleniyor ancak sayının 60 bin olup olmayacağı net değil.

2021 ÖĞRETMEN ATAMASI BRANŞ VE KONTENJAN SAYISI AÇIKLANDI MI?

MEB, 2020 atamasında 60 farklı branşta 50 taban puanıyla 40 bin öğretmen görevlendirdi. 2021 yılında da binlerce adayın farklı branşlarda atama işleminin yapılması ön görülüyor. MEB'den şu ana kadar 2021 öğretmen atamalarına dair branş ve kontenjan sayısı duyurusu yapılmadı. Bir kaç hafta içinde ilgli haberin duyurulacağı iddialar arasında.