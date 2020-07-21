MEBBÄ°S giriÅŸ ekranÄ± | 2020 Ã¶ÄŸretmen il iÃ§i yer deÄŸiÅŸtirme baÅŸvuru yap

2020 Ä°l iÃ§i yer deÄŸiÅŸtirme baÅŸvurularÄ± baÅŸladÄ±. Elektronik ortamda yapÄ±lan baÅŸvurular iÃ§in gerekli ÅŸartlar listelendi. Peki, MEBBÄ°S yer deÄŸiÅŸtirme baÅŸvurusu nasÄ±l yapÄ±lacak?

Ä°L Ä°Ã‡Ä° YER DEÄžÄ°ÅžTÄ°RME BAÅžVURU ÅžARTLARI

*AdaylÄ±ÄŸÄ± kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ olmak,

*31 AralÄ±k 2020 tarihi itibarÄ±yla bulunduklarÄ± eÄŸitim kurumunda en az Ã¼Ã§ yÄ±llÄ±k Ã§alÄ±ÅŸma sÃ¼resini

tamamlamÄ±ÅŸ olmak,

*652 sayÄ±lÄ± Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararnamenin Ek 4 Ã¼ncÃ¼ maddesi kapsamÄ±nda sÃ¶zleÅŸmeli Ã¶ÄŸretmen olarak gÃ¶rev yapmakta iken Ã¼Ã§ yÄ±llÄ±k Ã§alÄ±ÅŸma sÃ¼resi sonunda Ã¶ÄŸretmen kadrosuna atananlar bakÄ±mÄ±ndan, bu bÃ¶lÃ¼mÃ¼n 1 ve 2 nci maddesine ek olarak Ã¶ÄŸretmen kadrosuna atandÄ±klarÄ± tarihten itibaren 31 AralÄ±k 2020 tarihi itibarÄ±yla bir yÄ±llÄ±k Ã§alÄ±ÅŸma sÃ¼resini

tamamlamÄ±ÅŸ olmak, ÅŸartlarÄ± aranacaktÄ±r.

ATAMALAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Ä°l iÃ§i yer deÄŸiÅŸikliÄŸine baÅŸvuracak Ã¶ÄŸretmenlerin hizmet puanlarÄ±, baÅŸvurularÄ±n son gÃ¼nÃ¼ olan 27 Temmuz 2020 tarihi dikkate alÄ±narak belirlenecektir.

Ä°l iÃ§i yer deÄŸiÅŸtirmeler, hizmet puanÄ± Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶re Ã¶ÄŸretmenlerin tercihleri de dikkate alÄ±narak valiliklerce yapÄ±lacaktÄ±r. Hizmet puanÄ±nÄ±n eÅŸitliÄŸi hÃ¢linde sÄ±rasÄ±yla; Ã¶ÄŸretmenlikteki hizmet sÃ¼resi daha fazla olana, Ã¶ÄŸretmenliÄŸe daha Ã¶nce baÅŸlayana Ã¶ncelik verilecek; eÅŸitliÄŸin devamÄ± hÃ¢linde ise atanacak Ã¶ÄŸretmen bilgisayar kurasÄ±yla belirlenecektir.

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