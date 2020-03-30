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30.03.2020 - 09:17 | | AA

MEB'den corona virüs travmasına karşı psikososyal destek

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), psikososyal destek hizmetleri kapsamında, corona virüs salgını süresince psikolojik sağlamlığı korumak amacıyla "Aileler İçin Çocuklara Yardım Rehberi" ile "Yetişkinler İçin Bilgilendirme Rehberi yayınlandı.

MEB'den corona virüs travmasına karşı psikososyal destek

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı  değerlendirmede, öğrencilerin eğitimlerini uzaktan eğitim yöntemleri ile  desteklemeye devam ettiklerini belirtti.

Sürecin kolay olmadığına işaret eden Selçuk, "İlk defa bu kadar büyük  bir ölçekte uzaktan eğitim desteği sunuluyor. Uzaktan eğitimin her hafta  çeşitliliği ve kalitesini de artırıyoruz. Öğretmenlerimizin uzaktan eğitime  katkıları da her geçen gün artıyor." dedi.

Eğitim süreçlerini bu şekilde devam ettirirken diğer taraftan  öğrencilerin ve velilerin bu zorlu süreçte sürekli yanlarında olmak için psikososyal desteklerin de birer birer devreye girdiğini bildiren Selçuk, şu  bilgileri verdi:

"Özel Eğitim ve Rehberlik Genel Müdürlüğümüz, bu kapsamda  öğrencilerimiz ve velilerimize yönelik salgının yarattığı kaygıyı  normalleştirmelerine destek olabilmek için iki ayrı kılavuz hazırladı. Psikolojik  travmalar konusunda uzman bir akademisyen grupla çalışan Genel Müdürlüğümüz  kılavuzları tamamlayarak internet üzerinden yayımladılar. Bundan sonra yeni  desteklerle ailelerimizi sürekli destekleyeceğiz."

KILAVUZLAR BAKANLIĞIN SİTESİNDE YAYIMLANDI

Bakanlığın internet sitesinden yayımlanan "Salgın Hastalık  Dönemlerinde Psikolojik Sağlamlığımızı Korumak İçin Aileler İçin Çocuklara Yardım  Rehberi"ne göre, corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çocuk ve ergenlerin  kendileri, aileleri, arkadaşları, sevdikleri ve yakınları için endişe, kaygı,  panik ve korku yaşamasının oldukça olağan olduğu vurgulandı.

Çocukların zorlu durumlar karşısında yetişkinler gibi stres, endişe,  korku, şaşkınlık ve üzüntü hissedebileceğine işaret edilen rehberde, çocukların,  yaşadıkları kaygı ve stresi farklı şekillerde yansıtabileceği anlatıldı.

MEB'in rehberinde, zorlu yaşam olayları karşısında 5 yaş altı  çocukların ebeveynlerin yanından hiç ayrılmak istememe, sürekli ağlama ya da  ağlamaklı olma, huzursuz, huysuz ve sinirli olma, karın ağrısı ya da baş ağrısı  gibi ortak stres tepkileri verebileceği aktarılarak, çocukların kendilerini daha  iyi hissetmelerinin çoğu zaman çevrelerindeki yetişkinlere bağlı olduğu  vurgulandı.

Rehberde, 6-11 yaş arasındaki çocuklarda zorlu durumlar karşısında  dikkatini toplayamama, aşırı alıngan, sinirli ya da kavgacı olma, herkesten  uzaklaşma, içine kapanma, kabus görme, uyumak istememe ya da uyku problemleri,  12-18 yaş arasındaki çocuklarda ise bunların yanında salgın hastalığı hatırlatıcı  ortamlardan kaçma, aşırı alıngan ya da öfke gibi durumlar görülebileceğine işaret  edildi.

VELİLERE ÇOCUKLARIN PSİKOLOJİSİ İÇİN 11 ALTIN ÖNERİ

Rehberde corona virüs riskinin çocuklar üzerindeki olumsuz psikolojik  etkilerini azaltmak için ebeveynlere şu tavsiyelerde bulunuldu:

- Bilgi edinin: Corona virüs hakkında doğru kaynaklardan bilgi  alın.

- Dinleyin: Çocuklarınızı dinleyin ve görüşlerine saygı gösterin.

- İzin verin: Çocuğun salgın hakkında merak ettiklerini istedikleri  zaman sormasına izin verin.

- Normalleştirin: Salgın hakkında aşırı kaygılı ve üzgün görünmemeye  dikkat edin.

- Güven verin: Gerekli önlemleri aldığını ve almaya devam edeceğinizi  hatırlatın

- Rahatlatın: Her zamankinden daha ilgi, yakınlık ve şefkat  gösterin.

- Koruyun: Çocukların uzaktan eğitimine önem verin ve corona virüsle  ilgili sosyal medya, televizyon üzerinden tartışma ya da haber ortamlarına  girmelerine izin vermeyin.

- Birlikte vakit geçirin.

- Sorumluluk verin: Çocukların gönüllü olarak yardımlarına izin  verin.

- Model olun: Çocuklara bu süreçte ne yapmaları gerektiği konusunda  örnek olun.

- Uzmana başvurun: Önerileri uygulamanıza rağmen, çocuğunuzun aşırı  panik, ağlama nöbetleri, uyku ve davranış sorunları gibi tepkileri varsa uzmana  danışın.

- Yetişkinler ne yapmalı?

"Salgın Hastalık Dönemlerinde Psikolojik Sağlamlığımızı Korumak   Yetişkinler İçin Bilgilendirme Rehber"inde ise corona virüs salgını nedeniyle  aile, toplum ve diğer insanlar için endişe, kaygı, panik ve korku yaşamanın  olağan olduğu vurgulandı.

Zorlu yaşam olaylarına, sürekli tedirgin ya da panik olma, kendini  güvende hissetmeme, öfke, gerginlik, sinirlilik, huzursuzluk, kendine ya da  sevdiklerine yönelik çeşitli endişe, korku ve kaygı hissetme, her şeyin  kontrolden çıktığını düşünme, dikkat eksikliği, dikkatin dağınık olması, karar  verme güçlüğü, aklın karışması, sık terleme, titreme ve ürperme, uyku sorunları  gibi stres tepkileri verilebileceği anlatılan rehberde, corona virüs riski  sürecinde velilere yönelik, psikolojik sağlamlığı artırmaya yardımcı olabilecek  bazı öneriler ise şöyle sıralandı:

- Corona virüs ile ilgili bilimsel, somut ve gerçekçi bilgiler  edinin.

- Corona virüs riskinden korunma yöntemlerini öğrenin ve  uygulayın.

- Medyayı sağlıklı kullanın.

- Sağlığınızı önemseyin.

- Düşüncelerinizi gözden geçirin.

- Yaşadığınız duyguların normal ve geçici olduğunu bilin.

- Kendinize zaman ayırın.

- Aileniz ile zaman geçirin.

- Duygu ve düşüncelerinizi sevdiklerinizle paylaşın.

- Toplumsal dayanışmayı pekiştirin.

- Corona virüs riski sürecinde, buradaki önerileri uygulamanıza rağmen,  yaşadığınız stres ve kaygının etkileri artarak devam ediyorsa uzmana  başvurun.

 

 

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