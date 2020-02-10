MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Megadeth grubunun kurucusu Dave Mustaine grubu kurmadan önce hangi grupta gitaristlik yaptı? Kim Miliyoner Olmak ister
ABONE OL
10.02.2020 - 20:46 |

Megadeth grubunun kurucusu Dave Mustaine grubu kurmadan önce hangi grupta gitaristlik yaptı? Kim Miliyoner Olmak ister

ATV'nin sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, bu akşam yepyeni bir bölümle daha izleyenlerin karşısına çıkıyor. Bugün oldukça heyecanlı geçen yarışmada yine çarpıcı bir soru merak konusu oldu. Peki Megadeth grubunun kurucusu Dave Mustaine grubu kurmadan önce hangi grupta gitaristlik yaptı

Megadeth grubunun kurucusu Dave Mustaine grubu kurmadan önce hangi grupta gitaristlik yaptı? Kim Miliyoner Olmak ister

Kim Milyoner Olmak İster yarışması, bu akşam yeni bölümüyle ekranlara geliyor. ATV'nin fenomen yarışmasının bu akşamki bölümünde oldukça ilginç bir soru soruldu. İşte cevabı oldukça merak edilen o soru:

Megadeth grubunun kurucusu Dave Mustaine grubu kurmadan önce hangi grupta gitaristlik yaptı?

Metallica






 

İdlib'deki gözlem noktalarına komando takviyesiTürk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından, İdlib'deki gözlem noktalarına komando takviyesi yapıldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Vuslat 40. son bölümde o cinayet Aziz ve Feride aşkını... Vuslat 41. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Vuslat 40. son bölümde o cinayet Aziz ve Feride aşkını... Vuslat 41. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Şahitler anlattı: O adam Kadir Şeker'e arkadan saldırdı

Şahitler anlattı: O adam Kadir Şeker'e arkadan saldırdı

Milyonlarca çalışanı kapsıyor! 65 yaşında emekli olacaklar...

Milyonlarca çalışanı kapsıyor! 65 yaşında emekli olacaklar...

Bomba yüklü araçla saldırı kamerada!

Bomba yüklü araçla saldırı kamerada!

Sıradaki Haber