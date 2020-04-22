Mekatronik Mühendisliği Görevi Nedir? Mekatronik Mühendisi Ne İş Yapar, Nasıl Olunur?

Hassas ve zeki ürün tasarımında büyük rol oynayan mekatronik mühendisliği, insan yaşamında büyük kolaylık sağlamaktadır. Mekatronik mühendisliği bölümü mezunu kolay iş bulmakta ve iyi para kazanmaktadır. Her geçen gün mekatronik mühendisleri için iş imkanları genişlemekte ve bu yüzden mekatronik mühendisliği okumak isteyenlerin sayısı artmaktadır.

Mekatronik Mühendisliği Görevi Nedir?

Makine-elektronik yazılım alanları bünyesinde bir çalışma alanına sahip olan mekatronik mühendisliği, herhangi bir sistemin tasarımında aktif bir şekilde rol oynamaktadır. Otomasyon sistemleri ve savunma sanayisi üzerinde çalışan şirketlerde, mekatronik mühendisi olarak iş bulmak mümkündür. Geleceğin mesleği olarak nitelendirilen mekatronik mühendisliği, hayatı kolaylaştırmaya yönelik çalışmalar yapmaktadır.

Mekatronik Mühendisi Ne İş Yapar?

Mekatronik mühendisi, çeşitli teknolojileri entegre etmekte ve yeni ürünler tasarlamaktadır. Madencilik, orman ve sualtı arama gibi insan iş gücünün kullanımının tehlikeli olacağı görevlere, mekanik ve elektronik destekli yöntemler geliştirmektedir. Teknik tasarım ve süreç değişiklikleri öneren mekatronik mühendisi, verimliliği artırmaktadır.

Mekatronik Mühendisi Nasıl Olunur?

Mekatronik mühendisi olmak isteyen biri, üniversitelerin Mekatronilk Mühendisliği bölümünden lisans derecesi ile mezun olmalıdır. Mekatronik mühendisi olmak için matematiksel muhakeme yapabilmek ve ekip çalışmasına yatkın olmak gerekmektedir. Mekatronik mühendisi olmak isteyen birinde, bilgiyi doğru bir şekilde iletmek için etkili bir dil kullanabilmesi özelliği aranmaktadır.

Mekatronik mühendisliği bölümünden lisans derecesinde mezun olan biri, kolayca iş bulabilmektedir. Mekatronik mühendisliği bölümü okurken elektronik devreler, robotik, mühendislik mekaniği ve lojik devreler dersleri görülmektedir. Mekatronik mühendisliği bölümü mezunu olan biri, sağlık ve tıp alanında yapılan robotların yanı sıra insansı robotların yapımı için de çalışabilmektedir. Küçük, orta ve büyük ölçekli işletmeler, mekatronik mühendisine ihtiyaç duymaktadır.