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19.08.2020 - 12:31 |

Melisa Emirbayer kimdir? Melisa Emirbayer'in boyu - yaşı kaç, nereli?

Melisa Emirbayer, Twitter'da attığı tweet üzerinde çok konuşulmaya başladı. survivor yarışmacıları Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı'yı etiketleyerek attığı tweet sonrasında Melisa Emirbayer kimdir? Melisa Emirbayer'in boyu - yaşı kaç, nereli? soruları araştırılmaya başladı. İşte Melisa Emirbayer hakkında merak edilenler...

Melisa Emirbayer kimdir? Melisa Emirbayer'in boyu - yaşı kaç, nereli?

2 Kasım 1995 İzmir doğumlu Melisa Emirbayer, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Yüzme Antrenörlüğü bölümü son sınıf öğrencisi. 2002 senesinde ailesinin yönlendirmesi ve hiperaktifliği sonucu yüzme sporu ile tanıştı. Fatih Koleji Spor Kulübü’nde yüzmeye başladıktan sonra ilk önce Galatasaray Spor Kulübü’ne, 5 yıl sonra da Fenerbahçe Spor Kulübü’ne transfer oldu. Bu kulüpte branşı olan kurbağa stilinde her kategoride birçok Türkiye şampiyonlukları oldu. 200 metre kurbağa branşında Türkiye rekoru kırıp milli takıma adım attı. 2009 senesinde başlayan milli takım serüveni ile birlikte birçok organizasyonda başarılar elde etti. Kariyerini 2018 yılında noktaladı ve Göztepe Spor Kulübü yüzme şubesinde antrenörlük yaptı.

MELİSA EMİRBAYER'İN PAYLAŞTIĞI TWEET

Melisa Emirbayer kimdir Melisa Emirbayerin boyu - yaşı kaç, nereli

İstanbul'da 'nişan atma' dehşetinin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktıEsenyurt'ta başlayan ve Küçükçekmece'de devam eden 5 kişinin yaralandığı 1 kişinin ise hayatını kaybettiği "nişan atma" kavgasının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Olayda hayatını kaybeden 2 çocuk babası Ahmet Elçioğlu'nun saldırı sırasında yoldan geçen bir vatandaş olduğu öğrenildi.
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