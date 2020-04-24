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24.04.2020 - 17:02 |

Melisa İsminin Anlamı Nedir? Melisa Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?

Modern çağın en popüler isimleri arasında Melisa geliyor. Anne ve babalar kız çocukları için bu ismi koyabilmek adına internet üzerinden bilgi almaya çalışmaktadır. Peki, Melisa isminin anlamı nedir? Melisa ne demek, ne anlamına gelir? İşte detaylar...

Melisa İsminin Anlamı Nedir? Melisa Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?

Melisa, Rumca kökenli bir isimdir. Uzun bir süredir Türkiye'de yerleşik olarak bilinen bu isim son zamanlarda çok daha popüler hale geldi. Hem hoş telaffuzu hem de anlamı ile beraber verilen isimlerden biridir.

Melisa Ne Demek?

Melisa birçok anlamı bulunan ve aynı zamanda bu anlamların Türk Dil Kurumu açısından da ele alındığı en güzel isimler arasındadır.

 - Baklagillerden, yaprakları limonu andıran hoş kokusu olan bir bitki,

 - Tatlı şey, bal,

 - Sevgili, can,

 - Çayır, çayırlık

Bu güzel anlamları ile beraber Melisa ismini kız çocuğunuz için kullanabilirsiniz. Tek başına kullanma potansiyeli ile beraber ayrıca farklı İsimlerle de güzel bir bütünlük oluşturma imkanı sağlamaktadır. Ebeveynler tarafından son zamanlarda internette sıkça araştırılan özel isimler arasında yer almaktadır.

Melisa Kur’an’da Geçiyor mu?

Melisa Türkiye'de sıkça kullanılan ve son zamanların popüler isimleri arasında yer almaktadır. Kız çocuğuna bu ismi koymak isteyen pek çok aile internet üzerinden araştırma gerçekleştirirken, Kur'an'da geçip geçmediğine bakmaktadır. Melisa ismi Kur'an'da yer almayan bir addır. Farklı anlamları ile sevilen ve telaffuzu noktasında hoş bir isim olan Melisa, kız çocukları için günümüzün en özel isimleri arasında yer alıyor.

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