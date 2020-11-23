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23.11.2020 - 10:33 | | AA

Menemen Belediye Başkanı ve diğer şüpheliler adliyede!

Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un da aralarında  bulunduğu kişilere yönelik "zimmet ve irtikap" iddialarıyla ilgili soruşturmada  gözaltına alınan 27 zanlıdan 23'ü adliyeye sevk edildi.

Menemen Belediye Başkanı ve diğer şüpheliler adliyede!

Menemen Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında  gözaltına alınan Belediye Başkanı Serdar Aksoy ile bir belediye başkanı  yardımcısının da aralarında bulunduğu 27 şüphelinin emniyetteki işlemleri  tamamlandı.

Zanlılardan 4'ü ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Diğer 23 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından geniş güvenlik önlemleri  altında Menemen Adliyesine getirildi.

Öte yandan, Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un emniyetteki  ifadesinde suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.

Menemen Belediye Başkanı ve diğer şüpheliler adliyede

SORUŞTURMA

Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy hakkında partisine gelen  şikayetler üzerine soruşturma başlatılmış, İzmir'e gönderilen 3 milletvekili,  Aksoy hakkında rapor hazırlamıştı.

CHP Merkez Yönetim Kurulu, 16 Kasım'da Aksoy'u oy birliğiyle "kesin  ihraç" istemiyle "tedbirli" olarak Yüksek Disiplin Kuruluna sevk etmişti. Aksoy  ise 18 Kasım'da partisinden istifa ettiğini, görevine devam edeceğini duyurmuştu.

Menemen Cumhuriyet Başsavcılığınca, "zimmet, irtikap, görevi kötüye  kullanma ve evrakta sahtecilik" iddialarıyla ilgili başlatılan soruşturma  kapsamında gözaltı kararı verilen 29 şüpheliden Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un  da aralarında bulunduğu 27 zanlı, 20 Kasım'da gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınanlar arasında İYİ Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı O.Y.  ile İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Karabağlar Belediye Meclis Üyesi T.F.Ç'nin de  bulunduğu, bu kişilerin hurda satışı işiyle bağlantılı olduklarının iddia  edildiği öğrenilmişti.

Soruşturma kapsamında adreslerinde bulunamayan 2 şüphelinin  yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Menemen Belediye Başkanı ve diğer şüpheliler adliyede

 

 

 

 

 

 

 

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