22.05.2020 - 18:00 |
Mersin'de bayram namazı saat kaçta kılınacak? Bayram namazı saati 2020
Bayram namazı saati için arayışa geçenler, yaşadıkları ilin bayram namazı vaktini öğrenmek için sabırsızlanıyor. Bu yıl evlerde kılınacak olan bayram namazı saati herkesi meraklandırdı. İl il bayram namazı vakitleri ise Diyanet İşleri Başkanlığı sitesi üzerinden yayınlandı. Peki Mersin'de bayram namazı saat kaçta? İşte Bayram namazı saati 2020...
Ramazan Bayramı'nın ilk gününde kılınması gereken bayram namazı saatleri merak edilmeye başladı. İlden ile farklılık gösteren bayram namazı vakitlerinden merak edilen Mersin'e haberimizde yer verdik. İşte bayram namazı saat kaçta? sorusunun yanıtı ve Mersin bayram namazı saati 2020...
BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA 2020?
MERSİN BAYRAM NAMAZI SAATİ
Mersin'de bayram namazı saat 06:00'da kılınacak.
Kaza yerinde sosyal mesafe uyarısında bulunan polis ekipleri saldırıya uğradıHakkari- Van karayolunda meydana gelen kaza için bölgeye giden polis ekipleri, olay yerinde sosyal mesafe uyarısında bulununca saldırıya uğradı. Olay yerine gelen Çevik Kuvvet ve Özel Harekat polisleri, toplanan kalabalığı dağıttı.