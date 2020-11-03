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03.11.2020 - 17:32 | | DHA

Mersin'de dehşet! Eşini, kaynanasını ve baldızını öldürüp intihar etti

Mersin’in Tarsus ilçesinde Gültekin Çınar, boşanma aşamasında olduğu eşi Güleser Çınar ile kayınvalidesi Nuray Altunay ve baldızı Mislina Yılmaz’ı tabancayla vurarak öldürüp, intihara kalkıştı. Hastaneye kaldırılan Çınar da kurtarılamadı.

Mersin'de dehşet! Eşini, kaynanasını ve baldızını öldürüp intihar etti

Olay, saat 14.00 sıralarında ilçeye bağlı Yarbay Şemsettin Mahallesi'nde meydana geldi. Gültekin Çınar, bir süre önce evi terk edip, baba evine giden boşanma aşamasındaki eşi Güleser Çınar ile konuşmaya gitti. Burada 9 yıllık evli 3 çocuk sahibi çift arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Gültekin Çınar, yanındaki tabancayı çekip eşi Güleser Çınar ve kayınvalidesi Nuray Altunay ile baldızı Mislina Yılmaz'a peş peşe ateş etti. Gültekin Çınar, ardından silahı kendi başına dayayıp, tetiği çekti.

Komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Nuray Altunay ile kızları Güleser Çınar ve Mislina Yılmaz'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gültekin Çınar da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Anne ve 2 kızının cansız bedenleri de yapılan incelemenin ardından morga konuldu.

UZAKLAŞTIRMA TEDBİRİ KALDIRILMIŞ

Hayatını kaybeden Güleser Çınar'ın, 22 Haziran'da Aile İçi Şiddet Bürosu'na başvurduğu ve 30 gün süreyle eşi hakkında evden uzaklaştırma kararı aldırdığı, ancak daha sonra çiftin kendi isteği ile mahkemeye dilekçe verdiği ve tedbirin 3 Temmuz'da kaldırıldığı belirlendi.

 

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