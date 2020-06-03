Mesafe kararsızlığı

Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulu, normalleşme süreci için hazırladığı rehberde yeme içme mekanları için masalar arası mesafeyi 1,5 metre, yan yana masalar için olan mesafeyi ise en az 60 santimetre olarak belirledi. Normalleşme süreci ile kapılarını açan restoran, kafe, bar ve büfelerin birçoğu uyarı ve kriterlere uyarken, bazı işletmelerin eski alışkanlıklarını sürdürdükleri dikkatlerden kaçmadı. Mekanlardaki en büyük sıkıntı, personel ile müşteri arasında uyulması gereken bir metre kuralında yaşanıyor.

Normalleşme sürecine adapte olmaya çalışan İstanbul’da restoran, kafe ve barlar açıldı. İşletmelerin büyük kısmının sosyal mesafe ve maske kurallarına uyduğu görülürken, bazı işletmelerin eskisi gibi hiçbir kısıtlama olmadan müşteri ağırlanması dikkat çekti. İstanbul’un en hareketli semtlerinden Beşiktaş, Nişantaşı, Beyoğlu üçgeninde sosyal mesafe düzenlemesine uymayan işletmelerin genelde küçük ölçekli kafe, büfe ve barlar olduğu dikkatlerden kaçmazken, restoranların masa düzenlemeleri ise Kovid-19 önlemlerine uygun şekilde yerleştirilmiş durumda.

Beşiktaş, Nişantaşı ve Beyoğlu’nda hem iyi örnekler hem de kötü örneklerle karşılaştık.

Zabıta denetimde

İlk durağımız Beşiktaş olurken, özellikle balık pazarındaki restoranların oturma düzeninde bir değişiklik yapmadıklarını gözlemledik. Sinanpaşa Camii’nin arka kısmında bulunan ve pandemi öncesi dolup taşan çay bahçelerinde ise sosyal mesafe kurallarına uygun masa düzenlemesi yapılmıştı. Beşiktaş Belediyesi’ne bağlı zabıta ekiplerinin denetimlerini arttırdığı semtte, kafelerdeki masalara dezenfektanlar konulurken, masa düzenlemesinin de sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde yapıldığını gördük. Beşiktaş Çarşısı esnafı ise normalleşme sürecinin ikinci gününde de siftahsız dükkan kapadıklarından şikayet ettiler.

Beşiktaş’tan sonraki durağımız Nişantaşı’nda da birçok işletmenin sosyal mesafe kurallarına uygun olarak düzenleme yaptıklarını yerinde gördük. Abdi İpekçi Caddesi’ndeki altyapı çalışmaları nedeniyle, birçok restoran ve mekanın henüz açılmadığı semtte, bazı kafelerdeki masa standardının 1.5 metre kriterinden uzak olduğu dikkatimizden kaçmadı.

Ara sokak tehlikeli

Beyoğlu’nda restoranların neredeyse tamamı 1.5 metre mesafe kuralına uyarken, İstiklal Caddesi girişinde zabıta ekiplerinin vatandaşlara ücretsiz maske ve dezenfektan stantları kurduğunu gördük. Ara sokaklardaki bazı kafelerde mesafe kuralına uyulmaması dikkatlerden kaçmazken, Nevizade’de her masaya uyarı levhası konulsa da sıkışıklığın devam ettiğini tespit ettik. Çiçek Pasajı’ndaki birçok işletme müşteri yetersizliği nedeniyle açılmazken, işletme sahipleri pandemi öncesi günleri mumla aradıklarını söylediler.