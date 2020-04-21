Metalurji Nedir? Metalurji Ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?

Metalurji, meta bilimi anlamına gelmekte olup metallerin ayrıştırılması, zenginleştirilmesi ve işlenmesi ile ilgilenen bir bilim dalıdır. Metalurji mühendisi olmak için dört yıllık eğitim veren Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümü okunmalıdır.

Teknik becerilere sahip olan ve etkili iletişim becerisi sergileyen kişiler için Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümü uygun bir bölümdür. Kullanım alanlarına göre işlenen metaller, her türlü işlemde kullanılabilmektedir. Teknoloji ile birlikte gelişen metalurji, metallerin tarihteki kullanımlarına başbaşka bir yön vermektedir. İnsanların ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde metaller ayrıştırılarak şekillendirilmektedir.

Metalurji Nedir?

Metallerin kullanım maksadına göre ayrıştırılıp işlenmesini inceleyen bilim dalı metalurji, metaller ile ilgili yapılan her türlü işlemi içine almaktadır. Metalurji biliminin girmediği teknoloji sahası yok denecek kadar azdır ve her alanda kendini göstermektedir. Metallerin tarihte kullanılması çok eskiye dayansa da metalurji bilimi teknoloji ile birlikte gelişim içerisine girmiştir. Kimyevi olarak elde edilen metaller, birtakım fiziki işlemlere tabi tutulmaktadır. Çeşitli sanayi alanlarında teknik ihtiyaçlardan dolayı metalurji mühendisleri alınmaktadır.

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Türkiye'de yeni ilgi görmeye başlayan bir bölüm olmakla birlikte önü son derece açıktır. Bir ürün veya ürünlerde uzmanlaşması beklenen metalurji mühendisi, metalleri en kolay ve ucuz şekilde dönüştürmeyi düşünmektedir. Üretim metalurjisi ve fiziksel metalurji olarak ikiye ayrılan metalurji, ham maddenin ayrıştırılmasından kullanım alanına kadar birçok faktörün gerçekleştirilmesini sağlamaktadır.

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?

Madenlerdeki malzemelerin işlenmesinde büyük pay sahibi olan metalurji mühendisleri, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümünden çıkmaktadır. Çoğunlukla maden mühendisleri ile birlikte çalışmakta olup üretim problemlerini analiz etmektedir.

Başta havacılık olmak üzere savunma gibi birçok sektörde metalurji mühendislerine ihtiyaç duyulmaktadır. Mühendislik malzemelerini büyük ölçüde geliştiren metalurji mühendisleri, metallerin kozmopolitlerini inceleyip farklı yorumlarda bulunmaktadır. Malzemenin yanı sıra simülasyon sürecinde de metalurji mühendisleri etkin bir katılım göstermektedir.

Tasarım ve analitik düşünce yeteneklerine sahip kişiler, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümünü seçmelidir. Eğitim süreci 4 yıl olarak görülmüş olup dersler analitik ve tasarım üzerine anlatılmaktadır.

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümünden mezun olan bir öğrenci, malzeme mühendisi unvanını almaktadır. Malzeme mühendislerinin, malzeme üretimi ile ilgili süreçleri bilen donanımlı biri olması istenmektedir. Tercih döneminde zorlananlar, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümünü çok para kazanmak için değil, zevk almak için seçmelidir.