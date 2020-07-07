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07.07.2020 - 14:37 | | milliyet.com.tr

Meteoroloji'den Marmara ve Karadeniz için son dakika yağış uyarısı!

Son dakika haberi... Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika hava durumu uyarısı geldi. Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'de yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli yağış beklendiği bildirildi.

Meteoroloji'den Marmara ve Karadeniz için son dakika yağış uyarısı!

Yarın sabah saatlerinden itibaren Marmara'nın doğusu, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa ve İstanbul Anadolu yakasında sağanak ve gök gürültülü yağış beklendiği bildirildi.

Öte yandan MGM'den yapılan son dakika açıklamasında, Batı Karadeniz'de de Zonguldak, Bartın, Düzce ve Kastamonu'nun kuzey ilçeleri yerel olarak 21-50 kg/m2 sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda, sel, su baskını, yıldırım, yağış anında rüzgar ve dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi.

Meteorolojiden Marmara ve Karadeniz için son dakika yağış uyarısı

 

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