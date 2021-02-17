MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Metin Kaplan 17 yıl sonra beraat etti
ABONE OL
17.02.2021 - 07:00 | | ELİF ALTIN İstanbul

Metin Kaplan 17 yıl sonra beraat etti

Almanya’nın sınır dışı etmesi üzerine 13 Ekim 2004’te Türkiye’ye getirilen Anadolu Federe İslam Devleti/İslami Cemaat ve Cemiyetler Birliği yöneticisi olduğu iddiasıyla yargılandığı davada “silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek” suçundan 17.5 yıl hapis cezasına çarptırılan ve 12 yıl hapis yattıktan sonra 2016 yılında hakkında yeniden yargılama ve tahliye kararı verilen Metin Kaplan’ın yeniden yargılamasına başlandı.

Metin Kaplan 17 yıl sonra beraat etti
ELİF ALTIN İstanbul

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, uçakla Anıtkabir’e saldırı ve Fatih Camii’nin işgal hazırlığının da aralarında bulunduğu 13 ayrı suçla suçlanan Metin Kaplan, kanser tedavisi görmesi nedeniyle katılmadı. Kaplan’ın avukatı Hüsnü Tuna beyanında, “Söz konusu yapının Anıtkabir’e silahlı eylem yapacağına ilişkin isnatta bulunulmuştur. Ancak Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nden gelen yazıya göre herhangi bir saldırıya yönelik uçak tutulduğu iddiası gerçek dışıdır. FETÖ örgütü tarafından tahşiye ile devam eden muhafazakar kesime yapmış olduğu kumpaslar içinde bu olay ilk kumpastır. Müvekkilim hakkında beraat kararı verilmesini, aksi halde lehe hükümlerin uygulanmasını talep ederim” dedi.

Mahkeme, hükümlü Metin Kaplan hakkında verilen mahkumiyet hükmünün ortadan kaldırılmasına karar vererek suçu işlediğine dair kuşkudan uzak, hukuka uygun, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden beraatine karar verdi. Metin Kaplan hakkındaki beraat kararı kesinleşince hakkındaki yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasına da karar verildi. Gözaltı ve tutuklulukta kaldığı süreler yönünden maddi, manevi tazminat talebinde bulunabileceğinin bildirilmesine de karar verildi.

 

173 kamera görüntüsü izlenerek yakalandıBursa'da, oto galerinden çaldığı 500 bin lira değerindeki lüks otomobili, 2 gün gezdikten sonra geri getiren F.T (21), 173 güvenlik kamerası görüntülerini izleyen polisin teknik ve fiziki çalışması ile yakalandı. Şüpheli F.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... Gara'da 13 şehit! İşte o alçak...

Son dakika... Gara'da 13 şehit! İşte o alçak...

Borcunu yapılandıran herkesi ilgilendiriyor!

Borcunu yapılandıran herkesi ilgilendiriyor!

Kraliyetin sırlarını ifşa edecekler!

Kraliyetin sırlarını ifşa edecekler!

Yarın kandil mi, 18 Şubat yarın ne kandili? İşte kandil günleri...

Yarın kandil mi, 18 Şubat yarın ne kandili? İşte kandil günleri...

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet