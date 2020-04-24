Meva İsminin Anlamı Nedir? Meva Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?

Meva ismi, nadir kullanılan isimlerdir. Özgün ve fark edilmesi istenen kişilere de aile büyükleri tarafından konulabilmektedir. Kız bebeklerine verilen güzel bir isimdir. Dini bakımdan ise Kuran'ı Kerim'de geçmesi sebebi ile de bebeklere konulacak isim seçimlerinde tercih edilen bir isimdir.

Meva Ne Demek?

Meva ismi, sığınacak yer anlamına gelir. Meva isminin bir diğer anlamı ise mesken olarak ifade edilmektedir. Meva ismi, Türk Dil Kurumu sözlüğünde yer almamaktadır. İsmin kökeni Arapçadır. Ayrıca bazı kaynaklara göre yurt anlamına da gelmektedir.

Meva İsmi Kur’an’da Geçiyor mu?

Meva ismi, Kur'an-ı Kerim'de geçen isimlerden biridir. Bu özelliği ile de anne ve babalar tarafından kız bebeklerine verilen değerli bir isimdir. Kur'an-ı Kerim'de Secde Suresi 19. Ayette ve Necm Suresi 15. Ayette geçmektedir.

Meva isimli kişilerin karakter analizlerinde, sağlam karakterli kişilerdir. Dost canlısı kişiler olup arkadaş edinmeyi de sevmektedirler. Girdiği ortamlarda dikkatleri üzerinde kısa sürede toplamayı başaran kişilerdir. Özverili ve azimli bir karakter yapısına sahiptirler. Başarılı olmayan son derece önem veren çevreleri için örnek gösterilen insanlar arasındadır. Bir işi yaparken rehavete kapılmayan, iş disiplini olan insanlardır. Meraklı bir mizaçları vardır. Yeni şeylere karşı aşırı ilgili bir yaklaşım sergilerler.