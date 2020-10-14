Mevlid Kandili ne zaman, hangi gün idrak edilecek? 2020 Mevlid Kandili tarihi ve önemi

Vatandaşlar arasında kandil günleri merak konusu oldu. 2020 yılının son kandili olan Mevlid Kandili ne zaman idrak edilecek araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı Mevlid Kandili tarihini resmi internet adresi üzerinden '2020 Yılı Dini Günler' listesinde paylaştı. İşte o gün...

MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN?

Mevlid Kandili 28 Ekim 2020 tarihinde idrak edilecek.

MEVLİD KANDİLİ ÖNEMİ NEDİR?

Bu gece, Yüce Rabbimizin âlemlere rahmet olarak gönderdiği Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa’nın (sas) bir kez daha mevlidi şerifini idrak edeceğiz. Kandiller; ışıklarıyla sadece karanlık gecelerimizi değil, aynı zamanda manevî feyziyle de daralan gönüllerimizi aydınlatan, zihinlerimizi berraklaştıran gecelerdir.

Kandiller; öze dönüşün, Yüce Yaratanımıza yürekten yakarış ve yönelişin, günahlarla kirlenmeye yüz tutmuş gönüllerimizi arındırmanın, geçici olanla kalıcı olanı fark etmenin, kalp gözümüzü açıp gönül dünyamızı temizlemenin fırsatı olan, nefsin yanıltıcı arzu ve isteklerinden uzaklaşmanın imkânlarını sunan kutlu zaman dilimleridir.

İşte Mevlid Kandili de insanı insan yapan bütün güzelliklerin odaklandığı bir şahsiyet olan rahmet elçisi Hz. Peygamberin doğumunu kutladığımız, onun bireysel ve toplumsal hayatımızı aydınlatan insanlık ve merhametini, insaf ve adaletini, sabır ve metanetini, kerem ve cömertliğini, kısaca insanlığa sunduğu değerleri anlayıp hayatımızı onun yüce ahlâkıyla güzelleştireceğimiz bir tazelenme mevsimidir.