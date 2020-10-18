Mevlid Kandili önemi nedir? Mevlid Kandili ne zaman, o gün oruç tutulur mu?

İslam alemi için büyük anlam ve önem taşıyan Mevlid Kandili'nde Kuran-ı Kerim okunur, İbadetler yerine getirildikten sonra eller semaya açılır ve dualar edilir. Peki bugünü bu kadar önemli kılan olay nedir? İşte Mevlid Kandili önemi...

MEVLİD KANDİLİ ÖNEMİ NEDİR?

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in doğum yıl dönümü olarak her yıl Rebiülevvel ayının Onbirinci gecesini Onikinci'ye bağlayan geceyi Mevlid Kandili olarak idrak edilmektedir.

MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN?

2020 Mevlid Kandili 28 Ekim Çarşamba akşamı eda edilecek.

Mevlid, "doğum zamanı" demektir. Kuranı kerimde yer almamaktadır. İslam'da Muhammed'in doğum günü farklı mezheplerde kutlanır. Sünniler Rebiülevvel ayının Onbirinci gecesini Onikinci'ye bağlayan geceyi (25-26 Nisan 571 Miladi tarihine Muhammed'in doğum gününe rastlaması nedeniyle mevlid kutlanır ), Şiiler ise 17. günü Mevlid günü ve 17'ye dönen geceyi de Mevlid Gecesi olarak adlandırırlar. Bu iki tarih arasındaki hafta, 1989 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı desteği ile, günümüzde sadece Türkiye'de kutlanan Kutlu Doğum Haftası ilan edilmiştir.

Kandil geceleri İslam'ın ilk zamanlarında var olan bir âdet olmayıp, hicrî 3. asırdan itibaren kutlanmaya başlanmıştır. Türkiye'de Osmanlı Devleti padişahı II. Selim'den itibaren bu kutlama gün ve gecelerinde, minarelerde kandil yakılmasıyla birlikte kandil adını almıştır. Kadir gecesinden başka kandil gecesi kuranı kerimde yer almaz.

MEVLİD KANDİLİ'İNDE ORUÇ TUTULUR MU?

Dini kaynaklara göre Mevlid Kandili'nde oruç tutulmasına dair herhangi bir bilgi yer almamasına karşın, bu gece, Resulullahın doğum zamanında görülen hâlleri, mucizeleri okumak, dinlemek, öğrenmek çok sevaptır. Bugün veya ertesi gün oruç tutmakta mahzur yoktur. Tutmak sevap olarak nitelendirilebilir.