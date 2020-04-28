Meyve kasalarında kenevir fidesi ele geçirildi!

İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Haydar Köy Mahallesi'nde 2 şüphelinin Göksu Nehri kenarında bulunan hazine arazisi içerisinde uyuşturucu madde elde etmek amacıyla kenevir bitkisi ekimi yaptıklarının bilgisini aldı.
Bunun üzerine harekete geçen ekipler, söz konusu arazide yapılan aramada, meyve kasaları içerisinde toplam 55 kök kenevir bitkisi fidesi ele geçirdi. Uyuşturucu elde etmek amacıyla kenevir bitkisi ekimi yaptığı tespit edilen 2 şüpheli, evlerinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Uyarıları dilemeyerek dışarı çıkan vatandaş: Bugün çok kalabalık, inşallah hep böyle olurİstanbul’da güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar yeşil alanlara akın etti. Maske ve sosyal mesafe kuralını hiçe sayan vatandaşlar virüse davetiye çıkardı. Bir vatandaş ise,” Millet dışarı çıkmakta haklı. Bugün çok kalabalık inşallah hep böyle olur. Virüsten korkmuyorum” demesi ise şok etti.