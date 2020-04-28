MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Meyve kasalarında kenevir fidesi ele geçirildi!
ABONE OL
28.04.2020 - 10:47 | | DHA

Meyve kasalarında kenevir fidesi ele geçirildi!

Mersin’in Mut ilçesinde, uyuşturucu madde elde etmek amacıyla yasa dışı ekim yapanlara yönelik gerçekleştirilen operasyonda, meyve kasalarına ekili 55 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Meyve kasalarında kenevir fidesi ele geçirildi!

İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Haydar Köy Mahallesi'nde 2 şüphelinin Göksu Nehri kenarında bulunan hazine arazisi içerisinde uyuşturucu madde elde etmek amacıyla kenevir bitkisi ekimi yaptıklarının bilgisini aldı.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, söz konusu arazide yapılan aramada, meyve kasaları içerisinde toplam 55 kök kenevir bitkisi fidesi ele geçirdi. Uyuşturucu elde etmek amacıyla kenevir bitkisi ekimi yaptığı tespit edilen 2 şüpheli, evlerinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

 

 

Uyarıları dilemeyerek dışarı çıkan vatandaş: Bugün çok kalabalık, inşallah hep böyle olurİstanbul’da güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar yeşil alanlara akın etti. Maske ve sosyal mesafe kuralını hiçe sayan vatandaşlar virüse davetiye çıkardı. Bir vatandaş ise,” Millet dışarı çıkmakta haklı. Bugün çok kalabalık inşallah hep böyle olur. Virüsten korkmuyorum” demesi ise şok etti.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Polisin sosyal mesafe uyarısına:"O benim eşim ondan ayrılamam"

Polisin sosyal mesafe uyarısına:"O benim eşim ondan ayrılamam"

Resmen değişti, o kimlikler geri alınacak

Resmen değişti, o kimlikler geri alınacak

Koronavirüsle mücadele eden bir doktorun 12 saati

Koronavirüsle mücadele eden bir doktorun 12 saati

Kadir Şeker kimdir, corona virüse mi yakalandı? Kadir Şeker olayı-son durumu nedir?

Kadir Şeker kimdir, corona virüse mi yakalandı? Kadir Şeker olayı-son durumu nedir?

Sıradaki Haber