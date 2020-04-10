‘Miladımız 23 Nisan’

Prof. Dr. Ovalı, “Yedi gün 16 saat laboratuvarda çalıştıktan sonra artık kurduğumuz sistemin güvenli olduğu kanıtlandı, şimdi kahramanlarım (ekibi) içeri giriyor. Kaldığım yerden onlar devam edecek. İlk ekip Bulut, Gözde, Recai. Sonra sayıları kademeli olarak artacak. 23 Nisan için sözleştik. Sadece mücadele ediyoruz diyelim. 23 Nisan, 100’üncü yılımız. Allah nasip etsin. Dua edin hepimiz için” diye yazdı.

Üç çalışma

Prof. Dr. Ovalı ve ekibi aynı anda üç çalışmayı birden sürdürüyor. Bir yandan koronavirüs tedavisinde kök hücre tedavilerine yönelik araştırmalar yapan ekip, aynı zamanda immün plazma ve aşı çalışmalarını da yönetiyor. Attığı tweet’in “Aşıyı bulduk” anlamına gelmediğinin altını çizen Prof. Dr. Ovalı, “Kendimiz için 23 Nisan’ı milat koyduk. Hem aşı, hem kök hücre, hem de immün plazmayı test aşamasına getirmek için. Kök hücrenin, plazmanın ilk klinik sonuçlarını raporlamış olacağız. Aşıyı da hayvan testi seviyesine getirmek için birbirimize söz verdik. Twitimi yanlış yorumluyorlar, Kovid 19’un tedavisini buldular diye yazılıyor. Bu yanlış. Biz sadece iyi şeyler yapmak için çalışıyoruz” dedi.