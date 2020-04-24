Mina İsminin Anlamı Nedir? Mina Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?

Mina Arapça kökenli bir isim olarak Türkçede yer alan adlar arasında bulunmaktadır. Türkçeye yerleşmiş olarak kız çocukları için son dönemlerde ilgi çeken isimlerden biridir. Bu ismi keyifle kullanabilir ve minik yavrunuz adına değerlendirebilirsiniz.

Mina Ne Demek?

Mina birçok değişik anlama gelmektedir. Türkiye'de yeni yeni duyulan ve internette araştırılan bu İsmim değişik anlamları üzerinden kız çocuğunuza verebilirsiniz.

- Camın ana maddesi,

- Liman veya iskele,

- Gökyüzü,

Her biri değişik anlamları gelen bu tabirler üzerinden Mina ismine kız çocuğu için kullanmak mümkün. Tek başına kullanılacak bir isim olmasının yanı sıra değişik isimlerle de bir araya getirilerek uyum sağlanabilir.

Mina Kur’an’da Geçiyor mu?

Mina isminin Kur'an'da geçip geçmediği internet üzerinde en çok araştırılan unsurlar arasında yer alıyor. Arapça kökenli bir isim olması yanında Mina ismi Kur'an'da geçmemektedir. Güzel ve anlamlı ifadeleri üzerinden Mina ismi son dönemlerde kız çocukları için en çok beğeni toplayan adlar arasında bulunuyor. Mine hem ad hem de sözlük anlamı olarak ortak şekilde değerlendirilmektedir.