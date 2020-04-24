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24.04.2020 - 18:11 |

Mina İsminin Anlamı Nedir? Mina Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?

Mina değişik anlamları üzerinden isim olarak kullanılan günümüz popüler adları arasında bulunuyor. Özellikle okunuşu anne ve babalar tarafından kız çocukları için ilgi görmektedir. Yeni doğmuş olan kız çocukları adına isim arayan pek çok ebeveyn internette bu isim ile karşılaşmaktadır. Peki, Mina isminin anlamı nedir? Mina ne demek, ne anlamına gelir? İşte detaylar.

Mina İsminin Anlamı Nedir? Mina Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?

Mina Arapça kökenli bir isim olarak Türkçede yer alan adlar arasında bulunmaktadır. Türkçeye yerleşmiş olarak kız çocukları için son dönemlerde ilgi çeken isimlerden biridir. Bu ismi keyifle kullanabilir ve minik yavrunuz adına değerlendirebilirsiniz.

Mina Ne Demek?

Mina birçok değişik anlama gelmektedir. Türkiye'de yeni yeni duyulan ve internette araştırılan bu İsmim değişik anlamları üzerinden kız çocuğunuza verebilirsiniz.

- Camın ana maddesi,

- Liman veya iskele,

- Gökyüzü,

Her biri değişik anlamları gelen bu tabirler üzerinden Mina ismine kız çocuğu için kullanmak mümkün. Tek başına kullanılacak bir isim olmasının yanı sıra değişik isimlerle de bir araya getirilerek uyum sağlanabilir.

Mina Kur’an’da Geçiyor mu?

Mina isminin Kur'an'da geçip geçmediği internet üzerinde en çok araştırılan unsurlar arasında yer alıyor. Arapça kökenli bir isim olması yanında Mina ismi Kur'an'da geçmemektedir. Güzel ve anlamlı ifadeleri üzerinden Mina ismi son dönemlerde kız çocukları için en çok beğeni toplayan adlar arasında bulunuyor. Mine hem ad hem de sözlük anlamı olarak ortak şekilde değerlendirilmektedir.

 

6 asırlık İnkaya Çınarı, corona virüs sebebiyle yalnız kaldıBursa'da, Uludağ yolu üzerinde bulunan 610 yaşındaki Tarihi İnkaya Çınarı, her yıl yerli ve yabancı binlerce turist tarafından ziyaretçi akınına uğruyor. 37 metre boyu ve 10 metrelik gövdesiyle Osmanlı Devleti'nin simgesi haline gelen 6 asırlık çınarın çevresi ise, koronavirüs salgını sebebiyle sessiz kaldı.Bursa'nın simge çınarlarının başında gelen 610 yaşındaki "Tarihi İnkaya Çınarı", her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti gölgesinde ağırlıyor. Gösterişli gövdesi ve dört bir yana uzanan kollarıyla her yıl binlerce kişiyi gölgesinde ağırlayan tarihi çınar, adını aldığı mahalle sakinlerinin de geçim kapısı görevini üstleniyor. Osmanlı Devleti'nin kurulduğu dönemde, devletin en önemli simgelerinden biri olan ve tarihe tanıklık eden İnkaya Çınarı, koronavirüs sebebiyle yalnız kaldı. 37 metre boyu, 53 metre tepe çapı ve 10 metrelik gövdesiyle tarihe tanıklık eden tarihi çınar, 610 yıldır en sessiz günlerini yaşıyor.
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