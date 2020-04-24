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24.04.2020 - 22:40 |

Minel İsminin Anlamı Nedir? Minel Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?

İnternet üzerinden araştırma yapan pek çok anne baba, Minel isminin anlamını öğrendiğinde de kız çocukları için değerlendirmektedir. Hem hoş telaffuzu hem de anlamı ile beraber son dönemlerde büyük beğeni toplayan adlar arasında yer almaktadır. Peki, Minel isminin anlamı nedir? Minel ne demek, ne anlamına gelir? İşte detaylar.

Minel İsminin Anlamı Nedir? Minel Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?

Minel kökeni Türkçe olan ve son dönemlerin en popüler isimleri arasında yer alan güzel bir addır. Özellikle kız çocukları için isim arayan anne ve babaların karşısına internet üzerinde çok sık çıkıyor. TDK üzerinden bakıldığında ise isminin anlamı ‘Cennetteki inci tanesi’ olarak geçmektedir.

Minel Ne Demek?

Minel son zamanların en popüler ve en beğeni toplayan isimlerinden biridir. Anlamı ise ‘cennetteki inci tanesi’ şeklinde geçmektedir. Bu derin ve etkileyici anlamı nedeniyle pek çok ebeveyn yeni doğan kız çocukları için isim olarak kullanmaktadır. Ayrıca Minel tek başına kullanırken farklı isimler ile beraber de güzel bir bütünlük yaratıyor. İsteğinize bağlı olarak kız çocuğunuz için tek başına ya da değişik isimlerle kullanabilirsiniz.

Minel İsmi Kur'an’da Geçiyor mu?

En çok merak edilen konulardan biri Minel isminin Kur'an'da geçip geçmediğidir. Özellikle anlamını internet üzerinden öğrenen pek çok kişi Kur’an-ı Kerim'deki yerini merak ediyor. Minel ismi Kur’an-ı Kerim'de geçmemektedir. Her açıdan etkileyici ve duygu dolu bir anlamı olması nedeniyle, kız çocukları için Türkiye'de en sık kullanılan isimler arasına girmiş durumda.

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