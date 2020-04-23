Minnet Ne Demek? Tdk'ya GÃ¶re Minnet Etmemek Ve Minnet Duymak Ne Anlama Gelir?

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23.04.2020 - 18:35 |

Minnet Ne Demek? Tdk'ya Göre Minnet Etmemek Ve Minnet Duymak Ne Anlama Gelir?

Minnet kelimesi oldukÃ§a eski bir kÃ¶kene sahip olan kelimedir. Minnet kelimesi ne demek ÅŸeklindeki sorularÄ±n cevabÄ±nÄ± sizler iÃ§in derledik. Ã–zellikle minnet kelimesinin kÄ±saca kelime anlamÄ± nedir ÅŸeklindeki sorularÄ±n cevabÄ± iÃ§in yazÄ±mÄ±zÄ± okuyabilirsiniz.Â

Minnet Ne Demek? Tdk'ya Göre Minnet Etmemek Ve Minnet Duymak Ne Anlama Gelir?

Minnet kelimesi ArapÃ§adan dilimize daha sonradan yerleÅŸmiÅŸ bir kelimedir. ArapÃ§a kÃ¶kenli olan minnet kelimesi genellikle yardÄ±mcÄ± fiil ile beraber kullanÄ±lÄ±r. TDK tarafÄ±ndan minnet kelimesinin hem yalÄ±n hali hem de yardÄ±mcÄ± fiil ile birlikte kullanÄ±lan hali yer almaktadÄ±r.

Minnet Ne Demek?

Minnet kelimesi ArapÃ§adan dilimize geÃ§miÅŸ bir kelimedir. Kelime anlamÄ± olarak minnet sÃ¶zcÃ¼ÄŸÃ¼ yapÄ±lan iyiliÄŸe karÅŸÄ± olarak kiÅŸinin kendisini borÃ§lu saymasÄ± ve hissetmesi anlamÄ±na gelir. BazÄ± kaynaklara gÃ¶re ise minnet kelimesi baÅŸka kimseye karÅŸÄ± kiÅŸinin boyun eÄŸmesi ÅŸeklinde aÃ§Ä±klanmÄ±ÅŸtÄ±r.

TDK'ya GÃ¶re Minnet Etmemek ve Minnet Duymak Ne Anlama Gelir?

TDK, minnet etmemek tanÄ±mÄ±nÄ± deyim olarak aÃ§Ä±klamaktadÄ±r. TDK tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re minnet etmemek deyimi; bir kimseye boyun eÄŸmemek anlamÄ±na gelmektedir. TDK tarafÄ±ndan minnet duymak ise minnet etmek deyimi ile aynÄ± anlamÄ± taÅŸÄ±r. Yani minnet duymak; bir olay karÅŸÄ±sÄ±nda kiÅŸinin baÅŸka kiÅŸiye karÅŸÄ± kendisini borÃ§lu saymasÄ± anlamÄ±nda aÃ§Ä±klanmÄ±ÅŸtÄ±r.

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