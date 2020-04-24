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24.04.2020 - 18:09 |

Mira İsminin Anlamı Nedir? Mira Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?

Mira hem televizyonlarda hem de yazılı basında çok sık duyulan son dönemlerin popüler isimlerinden biridir. Aynı zamanda günümüz modern isimleri arasında yer aldığını söylemek mümkün. Bu isminin anlamını öğrenerek yeni doğmuş olan kız çocuğunuza verebilirsiniz. Peki, Mira isminin anlamı nedir? Mira ne demek, ne anlamına gelir? İşte detaylar.

Mira İsminin Anlamı Nedir? Mira Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?

Mira Latince kökenli isimlerden biridir. Özellikle tarihi çok eski dönemlere kadar uzanan bir ad olarak öne çıkmaktadır. Antik çağlara kadar uzanmış olan Mira ismi aynı zamanda sözcük anlamı üzerinden de değerlendirilir.

Mira Ne Demek?

Farklı anlamları üzerinden Mira ismi antik çağa kadar uzanan en özel adlardan biridir.

- Eski Likya kentlerinden birinin adı,

- Bir kuyruklu yıldızın adı,

- İspanyolcada Ayrıca ‘bak’ anlamı taşımaktadır,

Bu anlamları üzerinden Mira adını kız çocuğunuza isim için kullanabilirsiniz. Aynı zamanda belirtilmiş olan bir noktayı gösterebilmek için, yön belirtmek adına geometrik biçimli tahta lata olarak da öne çıkmaktadır.

Mira İsmi Kur’an’da Geçiyor mu?

Çok eski dönemlere kadar uzanan Latince isim olarak Mira adı, günümüzde oldukça popüler hale gelmiş durumda. Pek çok aile anlamı ile beraber Kur'an'da geçip geçmediği konusunda bilgi almaya çalışmaktadır. Mira ismi Kur’an-ı Kerim'de geçmemektedir. Latince üzerinden Türkçeye yerleşmiş olan bu güzel isim, aynı zamanda İspanyol anlamı üzerinden de değerlendirilmektedir. Özellikle okunuşu ve telaffuzu nedeniyle anne ve babalar tarafından kız çocukları için tercih edilen bir isimdir.

 

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