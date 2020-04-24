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24.04.2020 - 18:25 |

Miraç İsminin Anlamı Nedir? Miraç Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?

Miraç ismi kız ve erkekler için ortak şekilde kullanılan isimler arasında yer almaktadır. Diğer bir tabirle unisex isim olduğunu söylemek mümkün. Son dönemlerin en ilgi çeken ve popüler isimleri arasında yer alıyor. Pek çok aile çocukları adına bu ismi verebilmek için internet üzerinden araştırma yapmaktadır. Peki, Miraç isminin anlamı nedir? Miraç ne demek, ne anlamına gelir? İşte detaylar.

Miraç İsminin Anlamı Nedir? Miraç Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?

Miraç Arapça kökenli isimler arasında yer alıyor. Arapçadan Türkçeye geçerek yerleşmiş olan ve çok sık kullanılan en özel isimlerden biridir. Özellikle birçok farklı anlamı bulunmakta ve dini açıdan da özel bir anlamıyla öne çıkmaktadır.

Miraç Ne Demek?

Miraç birden fazla anlamı bulunan ve Türkiye'de son dönemlerde popüler olan en güzel isimlerden biridir.

- Merdiven,
- Göğe çıkan,

Bu iki anlamı kapsamında hem isim hem de sözcük olarak kullanılabilmektedir. Özellikle Hz. Muhammed (s.a.v.)’in göğe çıktığı yaptığı geceki, Recep ayının 27'sine tekabül eden Kandil gecesi olarak da bilinmektedir. O gece için 5 vakit namaz farz kılınmıştır

Miraç İsmi Kur’an’da Geçiyor mu?

Her ne kadar dini açıdan önemi özel bir anlamı olsa dahi, Miraç ismi Kur’an-ı Kerim'de yer almamaktadır. Ancak farklı anlamları ve İslami açıdan da özelliği nedeniyle ilgi gören isimler arasında yer almaktadır. Daha çok erkek çocukları için kullanılsa dahi kız çocukları adına da değerlendirilen bir isimdir. Bu adı tek başına ya da farklı isimler ile bir araya getirmek mümkün.

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