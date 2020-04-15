Mirasyedi konusu nedir? İşte Mirasyedi oyuncuları...

Ekin Mert Daymaz, Fulya Zenginer ve Nevra Serezli'nin oyuncu kadrosunda yer aldığı Mirasyedi filmi bu akşam ilk kez televizyon ekranında izleyicilerle buluşacak. 2019 yapımı filmin konusu ise merak ediliyor. Peki Mirasyedi konusu nedir? İşte oyuncuları...

MİRASYEDİ OYUNCULARI

Ekin Mert Daymaz

Fulya Zenginer

Nevra Serezli

Nail Kırmızıgül

MİRASYEDİ KONUSU NEDİR?

Gösterişli bir villada yaşayan mirasyedilerin beş kuruşsuz sefil ve kepaze kalışının eğlenceli ve komik hikayesi işleniyor.