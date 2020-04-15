15.04.2020 - 14:16 |
Mirasyedi konusu nedir? İşte Mirasyedi oyuncuları...
Mirasyedi filmi bugün ilk kez televizyonda yayınlanacak. Eray Koçak’ın yönetmenliğini yaptığı filmde pek çok ünlü oyuncu rol alıyor. Bugün ekranlara gelecek filmin konusu ve oyuncuları ise araştırılmaya başlandı. Peki Mirasyedi konusu nedir, oyuncuları kimler?
Ekin Mert Daymaz, Fulya Zenginer ve Nevra Serezli'nin oyuncu kadrosunda yer aldığı Mirasyedi filmi bu akşam ilk kez televizyon ekranında izleyicilerle buluşacak. 2019 yapımı filmin konusu ise merak ediliyor. Peki Mirasyedi konusu nedir? İşte oyuncuları...
MİRASYEDİ OYUNCULARI
Ekin Mert Daymaz
Fulya Zenginer
Nevra Serezli
Nail Kırmızıgül
MİRASYEDİ KONUSU NEDİR?
Gösterişli bir villada yaşayan mirasyedilerin beş kuruşsuz sefil ve kepaze kalışının eğlenceli ve komik hikayesi işleniyor.
Cezaevlerindeki tahliye ve izne çıkacak olan kişi sayısı belirlendiResmi Gazete'de yayımlanan "Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" gereği dün geceden itibaren cezaevlerinden tahliyeler başladı. Alınan bilgiye göre, kapalı ceza infaz kurumlarından tahmini 15 bin, açık ceza infaz kurumlarından yaklaşık 30 bin kişinin tahliye edilmesi bekleniyor. Yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında da açık ceza infaz kurumlarındaki yaklaşık 45 bin kişinin izne ayrılması planlanıyor. Böylelikle kanundan tahmini 90 bin kişinin yararlanacağı öngörülüyor.