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20.02.2020 - 13:33 | | AA

MÄ±sÄ±rlÄ± göçmen, Yunan askerlerince darp edildiÄŸini iddia etti!

Yunan hudut askerlerince MeriÃ§ Nehri'ndeki adacÄ±kta darbedildiÄŸini Ã¶ne sÃ¼ren MÄ±sÄ±r uyruklu dÃ¼zensiz gÃ¶Ã§men, Edirne'de tedavi edildi.

MÄ±sÄ±rlÄ± göçmen, Yunan askerlerince darp edildiÄŸini iddia etti!
Yunan askerlerinden darp! Edirne'de tedavi edildi
Yunan askerlerinden darp! Edirne'de tedavi edildi
Yunan askerlerinden darp! Edirne'de tedavi edildi
Haberin TÃ¼m FotoÄŸraflarÄ±

MÄ±sÄ±rlÄ± 36 yaÅŸÄ±ndaki Mahmud Muhammed, tedavisi sonrasÄ± gÃ¶nderildiÄŸiÂ  Edirne GÃ¶Ã§ Ä°daresinde AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, yanÄ±ndaki SuriyeliÂ  dÃ¼zensiz gÃ¶Ã§menle yasa dÄ±ÅŸÄ± yolla Yunanistan'a geÃ§mek iÃ§in MeriÃ§ Nehri'neÂ  girdiklerini sÃ¶yledi.

Nehrin ortasÄ±ndaki adacÄ±kta uyurken, Yunan askerlerinin gelipÂkendisini uyandÄ±rarak darbettiÄŸini Ã¶ne sÃ¼ren Muhammed, "Beni demir Ã§ubuklarlaÂdÃ¶vdÃ¼ler. SanÄ±rÄ±m 4-5 kiÅŸiydiler. TÃ¼m vÃ¼cudumda yÃ¼zÃ¼mdeki gibi yaralar var." dedi.

Muhammed, nehrin diÄŸer tarafÄ±na geÃ§mediÄŸini, Yunan askerlerininÂkendisinin yanÄ±na geldiÄŸini ifade etti.

Yunan askerlerinin tÃ¼m eÅŸyalarÄ±nÄ± aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Muhammed,Â"Pasaportumu, telefonumu, paramÄ±, kÄ±yafetlerimi, her ÅŸeyimi aldÄ±lar.ÂBeni oradaÂÃ¶ylece bÄ±raktÄ±lar. Daha sonra nehri geÃ§ip TÃ¼rkiye'ye dÃ¶ndÃ¼m. GittiÄŸim yerleÅŸimÂyerinde insanlar bana kÄ±yafet verdi. Daha sonra jandarma geldi ve beni tedaviÂiÃ§in hastaneye gÃ¶tÃ¼rdÃ¼." diye konuÅŸtu.

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