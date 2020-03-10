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10.03.2020 - 16:28 | | AA

'MİT kumpası' davasında son dakika gelişmesi

Son dakika gelen bilgilere göre; İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ'nün 7 Şubat 2012'deki "MİT kumpasına" ilişkin hazırlanan 14'ü tutuklu 34 sanıklı iddianameyi kabul etti. İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, iddianamede arasında firari FETÖ elebaşı Gülen'in de olduğu 15 sanık hakkında tutuklamaya yönelik yakalama çıkardı

'MİT kumpası' davasında son dakika gelişmesi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, emniyet ve yargı  kurumlarının içine sızan FETÖ'cülerin, çözüm sürecinde yürütülen  politikalardan dolayı MİT'i terör örgütü PKK/KCK ile ilişki içindeymiş gibi  göstererek 7 Şubat 2012'de MİT Başkanı Hakan Fidan'ın da aralarında bulunduğu  bazı görevlileri ifadeye çag?ırma ve yakalama kararı çıkarma şeklinde  kurguladıkları kumpasa ilişkin soruşturma sonucunda hazırlanan iddianame kabul  edildi. İlk duruşmanın 22 Haziran'da yapılmasına karar verildi.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, 14'ü tutuklu 15'i firari 34 sanıklı  iddianamenin üzerindeki inceleme işlemlerini tamamladı. İddianamenin kabulüne  karar veren mahkeme heyeti, ilk duruşmanın 22 Haziran'da Silivri'de yapılmasına  ve 3 Temmuz'a kadar sürdürülmesine karar verdi.

Heyet, sanıklar Yurt Atayün, Faik Şaşmaz, Aykut Güçlü, Kazım Aksoy,  Erol Demirhan, Fazıl Adnan İzgi, Mehmet Deveci, Veli Tuluy, Nuh Mehmet Damgacı,  Ayhan Albayrak, Ali Fuat Yılmazer, Oğuzhan Ceylan, Mustafa Gökkılıç ve Erkan  Ünal'ın tutukluluk halinin devamına, başka suçtan tutuklu 5 sanığa duruşma günün  bildirilmesine hükmetti.

Hakkında yakalama kararı bulunan örgüt elebaşısı Fetullah Gülen, olay  tarihinde örgütün yargı imamı olan İlyas Şahin, emniyet imamı Çetin Özgür, "MİT mahrem hizmetler imamı" Murat Karabulut, "Marmara bölge imamı" olan Ali Rıza  Tekinkaya, dönemin İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdür Yardımcısı Serdar  Bayraktutan, "emniyet mahrem imamları" Murat Tokay, Bekir Kalağası, Hüseyin  Civan, Muhammet Bekar, Ramazan Yılmaz, MİT mahrem imamlarından Sunay Elmas,  "Türkiye polis memurları ülke imamı" olan Kamil Bayram ve eski komiser Hüseyin  Özkan ve avukat Murat Karkın tutuklamaya yönelik kararı çıkarılmasına karar veren  heyet, tutuksuz 5 sanık hakkında, adli kontrol hükümleri kapsamında yurt dışına  çıkış yasağı konulmasını kararlaştırdı.

İddianame ekinde yer alan belgelerin milli savunmaya ve milli  güvenliğe ilişkin devlet sırrı olabilecek nitelikte belgeler olma ihtimali  bulunduğundan devlet sırrı sayılmasına karar veren heyet, bu evrakların  incelenmesinin ve belgelerden örnek alınmasının mahkeme heyeti haricinde kalan  kişiler yönünden yasaklanmasına hükmetti.

Heyet, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığına müşteki sıfatıyla  davetiye tebliğine oy birliğiyle karar verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, aralarında  örgütün elebaşı Fetullah Gülen, sözde yargı, emniyet ve MİT imamları, eski  emniyet müdürleri ve gazetecinin bulunduğu 34 şüphelinin "Türkiye Cumhuriyeti  hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs  etme", "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" veya "silahlı terör örgütüne  üye olma", "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri  casusluk amacıyla temin etme", "gizliliğin ihlali" ve "nitelikli resmi belgede  sahtecilik" suçlarından birer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 26 yıl ile 53 yıl  arasında hapis cezalarına çarptırılmaları talep edilmişti.

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