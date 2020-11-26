Mobilya atölyesi tabelası asıp sahte para ve kimlik bastılar!

Mali polis ekipleri yapılan çalışmalarda, piyasaya sürmek üzere sahte para basan bir şebekeyi belirledi. Yaptıkları fiziki takip çalışmalarında Ataşehir’de bir matbaayı yasadışı şekilde kullandığı ve matbaanın yerinin belli olmaması için de kapısına mobilya atölyesi tabelası astığını tespit etti.

Yine yapılan çalışmalarda kalpazan şebekesinin başında İ.İ. isimli bir kişinin olduğu tespit edildi. Şebekenin sahte para dışında farklı belgeler bastığı da belirlendi. Yapılan takibin ardından harekete geçen ekipler dün adresini tespit ettikleri matbaa ile şebekeye ait 4 adrese eş zamanlı baskın düzenledi.

Elebaşıyla birlikte 5 üyesi yakalanan şebekenin adreslerinde yapılan aramalarda, 2 milyon dolar değerinde sahte para, sahte evlilik cüzdanları, lise diplomaları, çek koçanları, nüfus cüzdanları ile birlikte birçok belgenin de geçirildiği öğrenildi.

Ele geçirilen belgeler arasında MİT personel kartının dahi bulunması dikkat çekerken, şebekenin yabancılar için sahte ikamet belgesi bile bastığı tespit verildi.

Sahte MİT kartı gibi önemli kart ve kimliklerin, dolar bastığı, sahte belge ve para basımında kullandıkları malzemelere el konulan şebeke emniyette sorguya alınırken, şimdiye kadar bastıkları para ve kimliklerin akibeti hakkında da çalışma yapıldığı öğrenildi.