MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Mobilya atölyesi tabelası asıp sahte para ve kimlik bastılar!
ABONE OL
26.11.2020 - 12:05 |

Mobilya atölyesi tabelası asıp sahte para ve kimlik bastılar!

İstanbul’da Ataşehir’de evlilik cüzdanından sahte paraya, sahte MİT kartından, sahte plakaya birçok belgenin sahtesini basan bir kalpazan şebekesine yönelik düzenlenen operasyonda 5 şebeke üyesi 100’lük sahte banknotlar halinde 2 milyon dolar para ve çok sayıda çek, kimlik kartı ve aile cüzdanı ele geçirildi.

Mobilya atölyesi tabelası asıp sahte para ve kimlik bastılar!
Ferit ZENGİN

Mali polis ekipleri yapılan çalışmalarda, piyasaya sürmek üzere sahte para basan bir şebekeyi belirledi. Yaptıkları fiziki takip çalışmalarında Ataşehir’de bir matbaayı yasadışı şekilde kullandığı ve matbaanın yerinin belli olmaması için de kapısına mobilya atölyesi tabelası astığını tespit etti.

Yine yapılan çalışmalarda kalpazan şebekesinin başında İ.İ. isimli bir kişinin olduğu tespit edildi. Şebekenin sahte para dışında farklı belgeler bastığı da belirlendi. Yapılan takibin ardından harekete geçen ekipler dün adresini tespit ettikleri matbaa ile şebekeye ait 4 adrese eş zamanlı baskın düzenledi.

Mobilya atölyesi tabelası asıp sahte para ve kimlik bastılar

Elebaşıyla birlikte 5 üyesi yakalanan şebekenin adreslerinde yapılan aramalarda, 2 milyon dolar değerinde sahte para, sahte evlilik cüzdanları, lise diplomaları, çek koçanları, nüfus cüzdanları ile birlikte birçok belgenin de geçirildiği öğrenildi.

Ele geçirilen belgeler arasında MİT personel kartının dahi bulunması dikkat çekerken, şebekenin yabancılar için sahte ikamet belgesi bile bastığı tespit verildi.

Mobilya atölyesi tabelası asıp sahte para ve kimlik bastılar

Sahte MİT kartı gibi önemli kart ve kimliklerin, dolar bastığı, sahte belge ve para basımında kullandıkları malzemelere el konulan şebeke emniyette sorguya alınırken, şimdiye kadar bastıkları para ve kimliklerin akibeti hakkında da çalışma yapıldığı öğrenildi.

Teslim olan kadın terörist örgütteki tacizleri anlattıŞırnak'ta bölücü terör örgütü PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan kadın terörist, ifadesinde, örgütün kamplarında yaşanan taciz, tecavüz ve şiddet olaylarını anlattı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

6 yıldır riskli binada oturanlara belediye “Boşaltın” dedi olaylar çıktı

6 yıldır riskli binada oturanlara belediye “Boşaltın” dedi olaylar çıktı

Yüz binlere güzel haber! Erken emekli olacaklar...

Yüz binlere güzel haber! Erken emekli olacaklar...

Memur ve emeklilerin zam oranları ne?

Memur ve emeklilerin zam oranları ne?

Oto yıkamacıya dehşeti yaşattılar!

Oto yıkamacıya dehşeti yaşattılar!

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet