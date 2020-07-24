Molekül Nedir, Çeşitleri Nelerdir? Molekül Sayısı, Kütlesi Ve Yapısı Hakkında Bilgiler

Moleküller kovalent bağ ve iyonik bağ olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Her bir molekün bir sayısı bulunmaktadır.

Molekül Nedir?

Birbirine bağlı olan kimyasal bileşiklerin bir araya gelerek oluşturduğu en küçük temel yapıya molekül denilmektedir. Bir molekül bileşiğini oluşturan atomların bir araya gelmesi ile birlikte molekül oluşmaktadır. Moleküller birden fazla atomun bir araya gelmesi ile oluşur. Moleküllerin bazı çeşitleri bulunmaktadır.

Molekül Çeşitleri Nelerdir?

Molekül çeşitleri su molekülleri ve ruh molekülleri olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Su Molekülü: Bir oksijen ve iki hidrojenin bir araya gelmesi ile oluşan moleküle su molekülü denilmektedir. Su molekülü inorganik maddelerden biri olarak bilinmektedir. Su molekülü bileşik bir maddedir. Su molekülünün bir yanı pozitif iken bir diğer yanı ise negatif olarak adlandırılmaktadır. Su molekülleri çevrili bir polar yapıya sahip olan moleküldür.

Ruh Molekülü: Ruh molekülü çapında epifez bezi bulunmaktadır. Çapında epifez bezinin bulunduğu moleküle denilmektedir. Bilimsel olarak da DMT olarak gösterilir. Ruh molekülü yapılan bilimsel araştırmalara göre kainatın başlangıcından beridir var olan bir moleküldür. Bundan dolayı bu molekül hakkında kesin bir bilgi edinilemez. Ruh bezi çapında yer alan epifez bezi doğduğu andan itibaren salgılanmaya devam eder. 2 yaşında ise epifez bezinin salgılanması durmaktadır.

Molekül Sayısı

Molekül sayısı avagadro sayısı olarak da bilinmektedir. Molekülün sahip olduğu mol sayısına denilmektedir. Yapılan avagadro deneyine göre bir mol yaklaşık olarak 6.022'e tekabül etmektedir.

Molekül Kütlesi ve Yapısı Hakkında Bilgiler

Bir molekül kütlesi birleşik atom kütle biriminde 12 karbona gelen kütlesine verilen isime molekül kütlesi denilmektedir. Molekül kütlesi moleküler kütle olarak da adlandırılmaktadır. Molekül kütlesi atom kütlelerin toplamı olarak da hesap edilen bir kütledir. Molekül kütlesi kütle sipoktremi ile birlikte ölçülmektedir.

Molekülün yapısı aynı cins veya farklı cins atomların bir araya gelmesi ile oluşur. Molekülün yapısında en az iki element bir araya gelmiştir. Bu şekilde bir molekül ortaya çıkar. Bu elementler birbirlerine bağlı bir şekilde durur.







