Moleküler Biyoloji Ve Genetik Görevi Nedir, Ne İş Yapar, Nasıl Olunur?

Moleküler Biyoloji ve Genetik yeniçağın en merak edilen meslekleri arasında yer alıyor. Bilim insanlarının bu alandaki araştırmaları özellikle tıp alanında yeni buluşlar ortaya çıkarmaktadır.

Moleküler Biyoloji ve Genetik Görevi Nedir?

Moleküler Biyoloji ve Genetik alanındaki görev tanımı sektöre göre farklılık gösterir. Moleküler biyoloğun mesleki olarak sorumlulukları şu şekilde sıralanabilir: Deney yapabilmek için standart çalışma prosedürleri geliştirir. Ve bu çalışmaları sürdürür. Moleküler biyoloji teknikleri kullanarak bilimsel araştırma yapar. Deney sonuçlarını yorumlar. Ve bunları proje hedefleri ile bütünleştirir. Bilimsel ya da teknik raporlar yazar. Sunum hazırlar. Deney ekipmanlarının bakımlarını ve kalibrasyonlarını yapar. Standartlara uygun olarak genel laboratuvar görevlerini yerine getirir. Numuneleri kayıt altına alır. İşle ilgili sorunların doğru ve zamanında yönetir. Laboratuvar analizlerinin kalite kontrolünü sağlar.

Moleküler Biyoloji ve Genetik Ne iş Yapar?

Moleküler biyolog pek çok alanda çalışmalar içerisinde yer alabilir. Bunlar şu şekilde sıralanabilir:

Tüp bebek tedavileri

İlaç araştırma ve geliştirme

Kök hücre tedavileri

Genetik kök araştırmaları

Üniversitelerde öğretim görevlisi ya da asistan

Tıbbi cihaz geliştirme,

Adli tıp laboratuvarlarında görev almak

Bunların yanında tıbbi kuruluşlarda yönetim kadrosunda görev verilmektedir. Laboratuvar

denetlemelerinde görev alabilen Moleküler biyologlar işleyiş ve cihaz kontrollerinde görev alabilirler.

Hayvan ve bitki genetiklerinin inceleme çalışmalarında yer alabilirler.

Moleküler Biyoloji ve Genetik Nasıl Olunur?

Üniversitelerin dört yıllık eğitim veren moleküler biyoloji ve genetik bölümünde lisans derecesinde

mezun olan bireyler moleküler biyolog olabilir. Pek çok üniversitede Moleküler Biyoloji ve genetik

bölümü bulunmaktadır.