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15.04.2020 - 23:21 |

MSB acı haberi duyurdu: 1 askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Irak Kuzeyi Hakurk bölgesinde bir askerin şehit olduğunu açıkladı

MSB'den yapılan açıklama şöyle:

Irak Kuzeyi Hakurk bölgesinde, 15 Nisan 2020 tarihinde, bölücü terör örgütü PKK’lı teröristler tarafından daha önce yerleştirilen mayın/el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.

Saygılarımızla,

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğ

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