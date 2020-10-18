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18.10.2020 - 17:05 | | DHA

MSB duyurdu! Kanuni'ye Deniz Kuvvetlerimize ait gemiler eşlik ediyor

Milli Savunma Bakanlığı'nca, Çanakkale Boğazı'nı geçen Kanuni sondaj gemisine intikal süresince Deniz Kuvvetleri'ne ait gemilerin eşlik ettiği açıklandı.

MSB duyurdu! Kanuni'ye Deniz Kuvvetlerimize ait gemiler eşlik ediyor

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Fatih ve Yavuz’dan sonra Türkiye'nin sondaj gemileri filosuna katılan Kanuni ilk görev yerine intikal ediyor. Çanakkale Boğazı'nı geçen Kanuni’ye intikal süresince Deniz Kuvvetlerimize ait gemiler eşlik ediyor" denildi.

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