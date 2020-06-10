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10.06.2020 - 14:29 | | DHA

MSB duyurdu! Suriyeli öğrencilerin, sınıf bitirme sınavları başladı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesindeki okullarda eğitimlerini tamamlayan Suriyeli öğrencilerin sınıf bitirme sınavlarının başladığını, sınavların Mehmetçiğin aldığı güvenlik tedbirleri kapsamında gerçekleştirildiğini açıkladı.

MSB duyurdu! Suriyeli öğrencilerin, sınıf bitirme sınavları başladı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Barış Pınarı Harekâtı sonrası huzur ve güvene kavuşan bölgenin, akabinde yapılan yapım-onarım ve alt yapı çalışmaları ile yeniden yaşanılabilir hale getirildiği bildirildi.

Açıklamada, teröristlerin işgal ettiği cami ve kiliselerin onarıldığı, büyük zarar gören okulların ise tamir edilerek yeniden eğitime açıldığı belirtilerek, "Bölgede yeniden okullarına kavuşma sevincini yaşayan Suriyeli öğrencilerin, tamamlanan eğitimlerinin ardından sınıf bitirme sınavları başladı. Suriyeli öğrenciler Mehmetçiklerimizin aldığı güvenlik tedbirleri ve Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün koordinatörlüğünde sınavlarına girerek liseye geçiş için ter döküyor" denildi.

 

 

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