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17.09.2020 - 11:40 | | milliyet.com.tr

Son dakika: Karadeniz ve Akdeniz'den sıcak görüntü! Türkiye'den dünyaya net mesaj...

Milli Savunma Bakanlığı'ndan son dakika Doğu Akdeniz ve Karadeniz mesajı geldi. Açıklamada, Fatih gemisine Karadeniz'de, Yavuz ve Barbaros gemilerine Doğu Akdeniz'de koruma görevinin sürdüğü belirtildi

Son dakika: Karadeniz ve Akdeniz'den sıcak görüntü! Türkiye'den dünyaya net mesaj...

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Asil milletimize yeni müjdeler vermek için araştırmalarına devam eden Fatih Sondaj Gemisi’ne Karadeniz’de, Yavuz Sondaj Gemisi’ne ve Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemisi'ne de Doğu Akdeniz’de koruma ve refakat görevlerine etkin ve kararlı bir şekilde devam ediyoruz.

Son dakika: Karadeniz ve Akdenizden sıcak görüntü Türkiyeden dünyaya net mesaj...

Son dakika: Karadeniz ve Akdenizden sıcak görüntü Türkiyeden dünyaya net mesaj...

Son dakika: Karadeniz ve Akdenizden sıcak görüntü Türkiyeden dünyaya net mesaj...


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