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26.01.2021 - 10:27 |

MTV ödemelerinde son gün ne zaman? MTV hesaplama - 2021 MTV ücretleri

Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemelerinde son günler. 2021 MTV ücretlerinin belli olmasıyla birlikte Ocak ayında ilk taksit ödemeleri gerçekleşiyor. Peki, aracınız için ne kadar MTV ödeyeceksiniz? MTV hesaplama nasıl yapılır? İşte 2021 MTV ücretleri ve MTV hesaplama yöntemi.

MTV ödemelerinde son gün ne zaman? MTV hesaplama - 2021 MTV ücretleri

Yılda iki taksit şeklinde ödenen MTV ödemelerinde ilk taksit ödemeleri için son günler. 2021 Motorlu Taşıtlar Vergisi hesaplamasına göre ücretler belli oldu. Peki, MTV ödemeleri nasıl ve nereden yapılır?

MTV ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

MTV ödemeleri iki taksitte yapılır. İlk taksit Ocak ayında ikinci taksit ise Temmuz ayında ödenir. MTV ödemeleri 1. taksit 31 Ocak'ta sona erecek. MTV ödemeleri www.gib.gov.tr aracılığıyla yapılır. MTV ödemeleri e-devlet, İnteraktif vergi dairesi ya da anlaşmalı olunan bankaların mobil uygulamaları üzerinden ödenebiliyor.

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MTV HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Motorlu taşıtlar için iki kıstas ve matrah farkları bulunuyor. Aracın tescil tarihi 01.01.2018'den önceyse aracın yaşı ve motor hacmine göre MTV hesaplanıyor. 01.01.2018 tarihi ve sonrasında tescili yapılan araçlar için ise yaş, motor hacmi ve aracın matrahına göre hesaplama yapılıyor. 2021'de en düşük MTV 109 TL en yüksek MTV ise 50 bin 107 TL olarak belirlendi.

MTV ÜCRETLERİ 2021

01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL

1-3 yaş

0-1300 cc 1051 lira

1301-1600 cc 1830 lira

1-3 yaş

1601-1800 cc 3234 lira

1801-2000 cc 5095 lira

4-6 yaş

0-1300 cc 733 lira

1301-1600 cc 1372 lira

4-6 yaş

1601-1800 cc 2526 lira

1801-2000 cc 3923 lira

7-11 yaş

0-1300 cc 410 lira

1301-1600 cc 796 lira

7-11 yaş

1601-1800 cc 1488 lira

1801-2000 cc 2306 lira

 

Ölümden kıl payı böyle kurtuldularBursa’nın Yıldırım ilçesinde yolda yürüyen yaşlı bir adam evin terasından lodos sebebiyle uçan demir tentenin altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Yine Yıldırım ilçesinde çatıdan uçan parçalar bir otomobile zarar verirken, o anlar da kameraya kaydedildi.
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