Mucize Doktor 21. bölümde neler yaşandı? Mucize Doktor 22. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Mucize Doktor dizisi 21. son bölüm ile dün akşam ekrana geldi. Ekrana gelen son bölümde Berhayat Hastanesine getirilen yabancı uyruklu birinin getirdiği virüs nedeniyle acil servis karantinaya alınır. İçeride durum her geçen dakika kötüye giderken Demir babasının acil serviste karantinaya alındığını duyunca içeriye girmek konusunda tereddüt etmez. Ferman Hoca'nın durumunun kötüleştiği anda Ali Vefa olaya müdahale eder ve ölümün kıyısından abisi kadar çok sevdiği Ferman Hoca'yı çekip çıkarır.

Mucize Doktor yayınlanan yeni bölüm fragmanında Ali Vefa, Ferman Hoca'ya Nazlı'ya karşı olan duygularını açıklar. Nazlı'nın Ferman Hoca'ya olan aşkı nedeniyle kafası oldukça kafası karışıktır.

MUCİZE DOKTOR 22. BÖLÜM FRAGMANI