Mucize Doktor 24. yeni bölüm fragmanı... Ali ile Nazlı aşka yelken açıyor

Mucize Doktor 24. bölüm fragmanı yayınlandı. Mucize Doktor yeni bölümde hastanenin bir odasında baş başa kalan iki aşık yeni bir maceraya giderken ne yapacaklarını tam olarak bilemiyorlar. Hem Nazlı hem de Ali şaşkın...

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Beliz’in Ferman’a sürpriz bir doğum günü hazırladığı haberi bütün hastaneyi tatlı bir kaosa boğar. Bir ilişkiyi nasıl yürüteceklerini bir türlü çözemeyen Nazlı ve Ali, kemoterapide tanışmış, birbirlerine deli gibi aşık iki liseli gencin bakımını üstlenir ve onların aşkında kendilerine dair bir şeyler bulurlar. Diğer tarafta ameliyatında anestezi kullanılmasına izin vermeyen bir hasta Tanju ve Demir’e akla karayı seçtirir. Ve Kıvılcım’ın planı sonunda ilk meyvelerini verir.