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20.03.2020 - 01:15 |

Mucize Doktor 28. yeni bölüm fragmanı yayınlandı - Mucize Doktor 27. son bölüm full kesintisiz tek parça izleme linki yayında mı?

Mucize Doktor 27. son bölümüyle izleyicisiyle buluştu. FOX TV'nin kısa sürede büyük ilgi gören dizisinin yeni bölümünde vakalar süratle tepe noktalarına tırmanırken kaçınılmaz olan gerçekleşir ve Ali babasıyla yüzleşir. Ama bu, herkesin beklediğinden çok daha kötü sonuçlar doğurdu ve ortalık karıştı. İşte gözlerin çevrildiği Mucize Doktor 28. yeni bölüm fragmanı ve 27. son bölüm kesintisiz izleme linki yayınlandı mı sorusunun cevabı...

Mucize Doktor 28. yeni bölüm fragmanı yayınlandı - Mucize Doktor 27. son bölüm full kesintisiz tek parça izleme linki yayında mı?

MUCİZE DOKTOR 27. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kendisini sokağa atan babasını yıllar sonra karşısında bulan Ali’nin yüzleşmesi gereken ciddi meseleler vardır. Ama Ali bunlarla yüzleşmek yerine ameliyat sırasında ölen, kimsesiz bir hastayı takıntı haline getirir ve bütün uyarılara rağmen işin peşini bırakmaz. Diğer tarafta yeni klinikteki görevine başlayan Nazlı, samimiyetine bir türlü inanamadığı Damla’yla çalışmak zorundadır. Vakalar süratle tepe noktalarına tırmanırken kaçınılmaz olan gerçekleşir ve Ali babasıyla yüzleşir. Ama bu, herkesin beklediğinden çok daha kötü sonuçlar doğuracaktır.

MUCİZE DOKTOR 28. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



MUCİZE DOKTOR 27. SON BÖLÜM İZLEME LİNKİ

Mucize Doktor 27. son bölüm full kesintisiz izleme linki yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...

 

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