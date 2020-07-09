Mucize Doktor'un Doruk'u Hakan Kurtaş kimdir?

Mucize Doktor dizisine yeni soluk. Dizide Doruk karakterini canlandıracak olan Hakan Kurtaş, hayranlarını bir kez daha ekrana kilitleyecek. İşte Hakan Kurtaş ile ilgili merak edilenler...

HAKAN KURTAŞ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Hakan Kurtaş 7 Eylül 1988, İzmir doğumlu. Lise hayatını Bursa Anadolu Lisesinde tamamladıktan sonra, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Kurtaş'ın annesi iktisatçı, babası çocuk doktoru. Annesi, Hakan 3 yaşındayken İktisat bölümünden mezun olup ardından tekrar sınava girerek resim öğretmenliğini de bitirmiştir. Kendisinden küçük 2 erkek kardeşi vardır. Üniversiteden önce profesyonel kulüplerde basketbol oynadı. Karikatürler çizer, müzikle uğraşır. Bir dönem Leman, Uykusuz mizah ve karikatür dergilerinde karikatürleri yayınlanmıştır. Tiyatro'ya orta okulda ilgi duymaya başlayan Kurtaş, Lisede bu işi yapmaya karar verir. 2010 yılında DOT Tiyatrosunun Punk Rock oyununda yer alır. Daha sonra atv'de yayınlanan Ezel dizisinin final bölümünde "Can Uçar" karakterini canlandırmıştır. 2011-2012 yıllarında TMC yapım tarafından Kanal D hazırlanan ve daha sonra Star TV'ye transfer olan Bir Çocuk Sevdim dizisinde "Sinan Harmangil" rolüyle asıl çıkışını yapmıştır. 2012 yılında başrolünü Hatice Aslan ile paylaştığı Vücut filminde başından trajik olaylar geçen "İzzet Gündoğdu" karakterini canlandırmıştır. Yine 2012 yılında DOT tiyatrosunun Murat Daltaban yönetmenliğindeki oyunu Beautiful Burnout/Süpernova'da bir boksörü canlandırmıştır. Rolüne hazırlanmak için uzun süre boks eğitimi almıştır. En son Esme Madra yönetmenliğindeki Meşakkat ve Karısı kısa filminde oynamıştır, bu film Akbank 9. Kısa Film Festivali'nde 'Kurmaca Kısa Filmler' kategorisinde yarışmıştır. 2013 yılında Arkadaşları Ulaş Tuna Astepe ve Efe Tunçer ile birlikte Bir Aralık adlı müzik grubu kurmuşlardır. Kurtaş bu müzik grubunda hem söz yazıp beste yapıyor, hem de gitar çalıp şarkı söylüyor. Şarkılarını da İnternet üzerinden yayınlamışlardır.

HAKAN KURTAŞ FİLMOGRAFİ



2012 Vücut Başrol: İzzet Gündoğdu

2017 Martıların Efendisi

2020- Mucize Doktor Doruk

2019-2020 Kadın Cem

2018-2019 Çarpışma Demir

2018 8. Gün Rüstem Alaban

2017 Dolunay Deniz

2015-2016 Filinta Sultan II. Abdülhamid

2016 Seddülbahir 32 Saat Nafiz

2015 Analar ve Anneler Murat

2011-2012 Bir Çocuk Sevdim Başrol: Sinan Harmangil

2011 Ezel Konuk oyuncu: Can Uçar

2013 A.Ş.K. Başrol: Kerem Gürsoy

Tiyatro

2010 Dot-Punk Rock Rıza Kocaoğlu

2010 Avaz Avaz Yazan: Hakan Kurtaş Aralık Hareketi

2012 Beautiful Burnout/Süpernova Başrol Murat Daltaban

2017 İstila! Sami Berat Marçalı

2019 Yak Bunu Sami Berat Marçalı