18.09.2020 - 09:56 |
Müge Anlı canlı program saat kaçta başlıyor? Müge Anlı ile Tatlı Sert nereden izlenir?
Hafta içi her gün ATV kanalında ekrana gelen Müge Anlı'nın sunduğu Müge Anlı ile Tatlı Sert programında faili mechul cinayetler ve kayiplarin yani sira bircok sosyal sorumluluk projesini çözmeye çalışıyor. Son zamanlarda gündemden düşmeyen Aleyna Çakır olayı ise bugün Müge Anlı'nın programında konuşulması bekleniyor. Aleyna Çakır olayını yakından takip eden izleyiciler ise Müge Anlı canlı yayın saat kaçta başlıyor sorusuna yanıt arıyor. İşte ATV yayın akışı 18 Eylül Cuma...
Hafta içi her gün gündüz kuşağında yer alan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı büyük ilgiyle izlenmeye devam ediyor. İzleyiciler bugün de programa konu olacak olayları kaçırmamak için Müge Anlı ile Tatlı Sert programı hakkında arayışa koyuldu. Peki Müge Anlı canlı yayın saat kaçta başlıyor?
MÜGE ANLI İLE TATLI SERT NEREDEN İZLENİR?
Müge Anlı ile Tatlı Sert programı televizyon kanalı ATV üzerinden veya ATV kanalının Youtube adresi üzerinden izleyebilirsiniz.
MÜGE ANLI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?
ATV YAYIN AKIŞI CUMA (18 EYLÜL)
Müge Anlı ile Tatlı Sert programı bugün saat 10:00'da başlayacak.
Aleyna Çakır olayında Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun ölü bulundu Ankara'da, Aleyna Çakır'ın evde ölü bulunması olayı ile ilgili gözaltına alınıp serbest bırakılan Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun (48), silahla başından vurulmuş halde dağlık alanda ölü bulundu. Yapılan ilk incelemede Gülay Uygun'un, intihar notu bırakarak yaşamına son verdiği belirlendi.