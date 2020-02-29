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29.02.2020 - 20:49 |

Mumya filmi konusu nedir? Mumya filmi oyuncuları kimlerdir?

Dünyaca ünlü oyuncu Tom Cruise'un başrolde oynadığı Mumya filmi, bu akşam ekranlara geliyor. Büyük bir heyecanla beklenen Mumya filmi ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik. Peki Mumya filmi konusu nedir ve oyuncuları kimlerdir?

Mumya filmi konusu nedir? Mumya filmi oyuncuları kimlerdir?

MUMYA FİLMİNİN KONUSU

Sıkıca mühürlenmiş olan antik bir mezar yüzyıllardır unutulmuş bir çölde yatmaktadır. Ancak askeri bir operasyon sonucu keşfedilir ve açılır. Zamansız bir şekilde hayatı elinden alınan antik kraliçenin ruhu da uyanmış olur. Yüzyıllar boyunca büyüyen öfkesiyle günümüze uyanan kraliçe insanlığa boyun eğdirmeye ve kendisine yapılanları ödetmeye kararlıdır.

MUMYA FİLMİ OYUNCULARI 

Tom Cruise - Nick Morton

Sofia Boutella - The Mummy / Princess Ahmanet

Annabelle Wallis - Jenny Halsey

Jake Johnson - Sgt. Vail

Courtney B. Vance - Col. Gideon Forster

Russell Crowe - Dr. Henry Jekyll

Selva Rasalingam - King Menehptre

Dylan Smith - Lorenzo Montanari

Rez Kempton - Foreman

Javier Botet - Set

Chasty Ballesteros - Kira Lee

Marwan Kenzari - Agent of Prodigium

Alaa Salf - Sickle Slave

Akar ve komutanlar sıfır noktasındaMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanları ile sınırın sıfır noktasına gelerek, birliklerde incelemelerde bulundu, ardından İdlib'deki faaliyetlerin sevk ve idare edildiği 2. Ordu Taktik Komuta Yeri'ne geçti.
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