Müslüm Gürses (Müslüm Baba) Kimdir? Kısaca Hayatı Ve En Sevilen Sözleri

Müslüm Baba olarak da bilinen Müslüm Gürses Türkiye'de arabesk müziğin en büyük isimlerinin başında gelir. Muhteşem sesi ve eserleri ile beraber Türkiye'de her kesim tarafından saygı görmüş ve sevinmiştir. Duruşuyla, tavrıyla ve sanatçı başarısıyla Türkiye'ye adına adını kazımış bir sanatçıdır.



Müslüm Gürses (Müslüm Baba) Kimdir?



Müslüm Gürses 5 Temmuz 1953 yılında Şanlıurfa'da dünyaya gelmiştir. Gerçek adı Müslüm Akbaş olan sanatçı, Zeynep ve Ahmet ismi de iki de kardeşe sahiptir. Müziği Adana'da 1965 yılında başlayan Müslüm Gürses, bir yandan halkevine devam ederken diğer yandan bir çay bahçesinde şarkı söylemeye başlar. Aynı zamanda kunduracılık ve terzi çıraklığı da yapar Müslüm Gürses, başarı basamaklarını tırmanabilmek için oldukça güçlü bir mücadele göstermiştir.



1967 senesinde 14 yaşındayken Adana'daki bir şarkı yarışmasında 1. olması ile hayatı değişmiştir. Bu andan itibaren TRT Adana Çukurova radyosunda şarkı söylemeye başlayan Gürses, ilk plağı 1968 yılında Ömür Plak ile beraber çıktı. Daha sonra arka arkaya gelen plakları ile beraber pek çok önemli sanatçı ile de düet yapmıştır. Özellikle ‘Sevda Yüklü Kervanlar’ ve ‘vurma güzel vurma’ isimli 45'lik plak, o dönem rekor kırmış ve toplamda 300 bin adet basılmıştır. Bir dönem Askerliğe giden Müslüm Gürses bu zaman içinde müziği ara vermiştir. Daha sonra askerliğinin ardından İstanbul'a gelerek yeniden müzik hayatına devam etmiştir.



Müslüm Gürses (Müslüm Baba) Kısaca Hayatı



Arabesk müziğin babası olarak bilinen Müslüm Gürses çok küçük yaşlardan itibaren pek çok farklı albüme imza atmıştır. Askerliğin ardından İstanbul'a gelmesi ile pek çok farklı 45’liğe imza atan Gürses, 2010 yılına kadar oldukça fazla sayıda albüme sahip oldu.



Müslüm Gürses sadece arabesk müzikle tanınmaz. Özellikle eşsiz sesi, yorumlaması ve kişiliği ile beraber birbirinden farklı müzik tarzları üzerinde değişik şarkıları ele almıştır. Bunlar içerisinde rock, Türk Sanat Müziği, pop, Alaturka ve daha birçok değişik müzik türü yer almaktadır. Böylece pek çok ünlü sanatçının şarkıların da seslendirirken, Türkiye'de isim yapmış önemli filmler için de şarkılar seslendirmiştir. Son olarak hayat hikayesini anlatan filmi ile beraber Türkiye’de çok daha iyi tanınmış en önemli sanatçılardan biridir. Unutulmaz sözleri;



‘’Yakarsa dünyayı garipler yakar.’’



‘’Acıyı bilmeyen tatlı iş yapamaz.’’



‘’Biz Haramzade değiliz, asilzadeyiz.’’



‘’Dert olmasın ben de söylemeyeyim.’’



‘’Ne jilet atıyorsun kardeşim, çiçeğin varsa ver.’’