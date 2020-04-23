Mutabık Ne Demek? TDK ‘ya Göre Mutabık Kalmak ve Mutabık Olmak Nedir?

Mutabık sözcüğü, Arapçadan dilimize geçmiş ve kullanımında da devam edilen bir sözcüktür. Tarih kaynaklarında da ülkelerin ikili ilişkileri konusunda karşılaşılabilen bir terimdir. Mutabık için en kısa haliyle “uygun olan” açıklaması yapılmaktadır. Mutabık kalmak ve mutabık olmak da bu hususta kullanılan diğer kavramlardır.

Mutabık Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir?

1.Birbirine uyan, birbiri ile uyum sağlayan, aralarında anlaşmazlık olmayan kişi, kurum ve gruplar.

2.Uygun, uyumlu.

Mutabık olmak: Arasında anlaşmazlık olmaması durumu.

Mutabık kalmak: Anlaşma sağlamak, uyum sağlamak.

Mutabıklık: Mutabık olma, uyum sağlama durumu.

Mutabakat: Ortak bir görüşme sonucunda bir şey hakkında karara varma, anlaşma, uzlaşma ve uyum yakalama.