Mutasyonlu koronavirüs nedir, belirtileri nelerdir? Türkiye'de hangi illerde mutasyonlu virüs tespit edildi?

Mutasyonlu virüs nedir sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra kısa sürede tüm dünyaya yayılan koronavirüs mutasyona uğramaya devam ediyor. Dünyada ilk olarak İngiltere'de mutasyona uğrayan virüsün daha sonra Brezilya ve Güney Afrika varyantları da ortaya çıktı. Mutasyonlu virüs ile birlikte vaka ve can kaybı sayılarında hızlı artışın yaşanmaya başlamasının ardından Bilim Kurulu Üyesi Hasan Tezer açıklamalarda bulundu. Bilim Kurulu Üyesi Hasan Tezer Mutasyonlu virüs hakkında yaptığı açıklamada ülkemize has mutasyonlarında olduğunu biliyoruz açıklamasında bulundu. İşte merak edilen detaylar...

MUTASYONLU VİRÜS KAÇ KİŞİDE TESPİT EDİLDİ?

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi ve Gazi Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Hasan Tezer, "Ülkemizde de Sağlık Bakanlığının verisine göre 400 civarında insanın mutasyonlu virüs ile enfekte olduğunu, Güney Afrika ve İngiltere varyantlarının olduğunu biliyoruz. Ülkemize has mutasyonların olduğunu da biliyoruz; ama ülkemizdeki varyantlarının nasıl etki edeceğini bilmiyoruz. Ama dünyada İngiltere varyantının mutasyonunun daha kolay hücreye yapıştığını daha çok enfeksiyon geliştirdiğini ve daha düşük miktarda virüs yüküyle enfeksiyon geliştirdiğini biliyoruz. Ancak Güney Afrika ve Brezilya mutasyonları aynı mutasyona sahip olsa da ek başka mutasyonlar da gösteriyor. Bu mutasyonlarda aşı ya da doğal hastalık geçirseniz de oluşan antikorlarda nötralizasyonu tam istediğimiz şekilde gerçekleştiremiyor. Bu da aşı ve doğal enfeksiyon sonrası belki tekrar hastalanmanıza sebep olabilecek bir hadise. Bunların bizi endişe edici duruma getirmemesi için uygulayacağımız kurallar çok önemli. Maske, mesafe ve hijyen beraberinde aşılamaların hızlı bir şekilde yapılması gerekiyor" dedi.

MUTASYONLU KORONA VİRÜS BELİRTİLERİ NELERDİR?

Korona virüs belirtileri uzmanların yaptığı açıklamalar ile gündeme gelmeye devam ediyor. Türkiye'de mutasyonlu virüsün görülmesinin ardından özellikle mutasyonun etkileri ve semptomları ilgili ilgili yapılan değerlendirmelere gözler çevrildi. Öksürük, nefes darlığı ve ateş gibi belirtilerle kendisini gösteren korona virüsle ilgili Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan mutasyonlu virüsün öldürücü hızının daha az olduğunu belirtmişti. Peki, mutasyonlu korona virüs belirtileri neler? İşte, yeni koronavirüsün belirtileri ile ilgili ayrıntılı bilgiler.

Corona virüs mutasyonu ve mutasyonlu virüsün belirtileri son gelişmeler ile takip ediliyor. Uzmanlara göre, mutasyonlu korona virüsün belirtilerinde öksürük ve solunum semptomları daha fazla görülüyor. Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, mutasyona uğrayan koronavirüs belirtisiyle ilgili daha önce yaptığı açıklamada, "İngiltere'deki meslektaşlarımız, öksürük ve solunum semptomlarının daha fazla olduğunu söylüyorlar. Burada da muhtemelen öyledir'' diye konuşmuştu. Corona virüsün en bilinen semptomları ise ateş ve nefes darlığı olarak ifade ediliyor.