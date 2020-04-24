Mütavazi Nasıl Yazılır? Tdk Sözlük'te Mütevazi Mi Yoksa Mütavazi Olarak Mı Yazıyor? İşte Doğru Yazılışı

Arapça kökenli olan ve hem gösterişsiz hem de alçakgönüllü anlamına gelen kelime mütevazı iken mütevazi ile karıştırılmaktadır. Kelimenin ise doğru yazılışı 'Mütevazi' olmaktadır. Hem anlamı olarak hem de eş anlamlısı olarak bulunan gösterişsiz ve iddiasız da mütevazı kelimesinin eş anlamlı sözcükleri olarak bulunur.

Mütevazi TDK'ya Göre Doğru Yazılışı

TDK Sözlüğüne göre kelimenin doğru yazılışı 'Mütevazi' olmaktadır. Arama motorunda filtrelenerek çıkan sonuçta 'mütavazi' bulunmamaktadır. Kelimeye ilişkin doğru yazılışı, çıkan sonuçla bilinmektedir. Sözlükte belirtilen mütevazi kelimesine ilişkinse;

''(müteva:zi:), Arapça mutevāzī'' olarak belirtilip devamında

''1.sıfat, eskimiş Birbirine paralel olan.''

ve

''2.sıfat, eskimiş, matematik Paralel.''

açıklamasına yer verilmiştir.

Mütevazi Kelimesinin Cümle İçerisindeki Örnekleri

Kelimenin doğru yazılışının en iyi kavranabileceği durumlar genelde örnekleri ile pekiştirilmesi sayesinde gerçekleşir. Kelimenin doğru yazılışına ilişkin örnek cümlelerse;

'Belirtilen iki doğru mütevazi şekliyle bulunuyor.'

'Karşılıklı açılarının eşit olmasının sebebi ise mütevazi iki doğru olmasından kaynaklıdır.'

Mütevazi Nedir?

Mütevazi kelimesinin anlamı 'birbirine paralel olan, paralel' demektir. Toplumda genel olarak kullanılan mütevazı ile karıştırılan kelimenin anlamı kaynaklarda da bu şekilde yer almaktadır. Paralel ve birbirine paralel şeklinde iki anlamı ile bulunan kelime, sıfat olarak bulunmaktadır. Niteleme ve belirtme için sıklıkla kullanılmaktadır.