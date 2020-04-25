Muvaffak Ne Demek? TDK'ya Göre Muvaffakiyet Nedir, Ne Anlama Gelir?

Muvaffak, Arapça kökenli bir sözcüktür ve hem insan hem de yapılan bir işe yönelik sıfat görevinde kullanılabilmektedir. Türk Dil Kurumu sözlüğünde de bu kelimeye ait bazı açıklamalara yer verilmektedir.

Muvaffak Nedir?

Muvaffak, Türkçede uzun yıllardır kullanılan bir kelimedir. Bu kelime, başarılı bir kimseyi ya da başarılmış bir işi nitelemek amacıyla kullanılmaktadır. Arapça dilinden Türkçeye geçen muvaffak kelimesinin kökü vafk olarak belirtilmektedir. Vafk ise bir kimseye başarı getiren talik ve kader anlamları taşımaktadır. Muvaffak kelimesinden muvaffakiyet kelimesi türetilmektedir.

TDK’ya Göre Muvaffak Nedir?

Türk Dil Kurumu sözlüğünde muvaffak manası “başarmış kimse, başarılı kimse” olarak verilmektedir. Bu kelime yanına bazı ekler alarak, muvaffak olmak veya muvaffak eylemek olarak da kullanılabilmektedir. Bu kapsamda TDK muvaffak olmak deyimine başarmak anlamına gelen bir açıklama yapmaktadır.