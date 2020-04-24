Muvazzaf Ne Demek? TDK'ya Göre Muvazzaflık Nedir, Ne Anlama Gelir?

Muvazzaf kelimesi aslında uzun yıllardan beridir kullanılmaktadır. Kelime, Arapça kökenlidir.

Muvazzaf Nedir?

Muvazzaf kelime anlamı olarak Arapçada görevlendirilmiş kimse anlamını taşımaktadır. Türkçede ise daha çok görevlendirilen askerleri ifade etmek için kullanılmaktadır. Askerlik yapma yükümlülüğüne sahip erkeklerin yürüttüğü askerlik görevi olarak da ifade edilebilir.

TDK'ya Göre Muvazzaf Nedir?

TDK'ya göre muvazzaf askeri bir terimdir ve silahlı kuvvetlerde görev başında olan subay ve astsubaylarla askerlik hizmetini yapan erler ya da bir görev ve hizmetle yükümlü olan kimse anlamlarını taşır. TDK'ya göre muvazzaf subay mesleği askerlik olan subayı ifade ederken muvazzaflık askerlik anlamını taşımaktadır.