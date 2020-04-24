24.04.2020 - 23:53 |
Muvazzaf Ne Demek? TDK'ya Göre Muvazzaflık Nedir, Ne Anlama Gelir?
Muvazzaf kelimesini günlük hayatta çok sık karşılaştığımız bir kelime değildir. Özellikle tarih konulu dizi ve filmlerin yaygınlaşması ile kullanımı artmıştır. Askeri temalı dizi ve filmlerde de kelime sıklıkla karşımıza çıkar ve merak konusu olur. Kelimenin kökeni aslında çok eskilere dayanır Muvazzaf kelimesinin ne anlama geldiğini öğrenerek, günlük hayatınızda konuşurken ya da yazarken rahatlıkla kullanabilirsiniz. Peki, muvazzaf kelimesi ne anlama gelmektedir?
Muvazzaf kelimesi aslında uzun yıllardan beridir kullanılmaktadır. Kelime, Arapça kökenlidir.
Muvazzaf Nedir?
Muvazzaf kelime anlamı olarak Arapçada görevlendirilmiş kimse anlamını taşımaktadır. Türkçede ise daha çok görevlendirilen askerleri ifade etmek için kullanılmaktadır. Askerlik yapma yükümlülüğüne sahip erkeklerin yürüttüğü askerlik görevi olarak da ifade edilebilir.
TDK'ya Göre Muvazzaf Nedir?
TDK'ya göre muvazzaf askeri bir terimdir ve silahlı kuvvetlerde görev başında olan subay ve astsubaylarla askerlik hizmetini yapan erler ya da bir görev ve hizmetle yükümlü olan kimse anlamlarını taşır. TDK'ya göre muvazzaf subay mesleği askerlik olan subayı ifade ederken muvazzaflık askerlik anlamını taşımaktadır.
6 asırlık İnkaya Çınarı, corona virüs sebebiyle yalnız kaldıBursa'da, Uludağ yolu üzerinde bulunan 610 yaşındaki Tarihi İnkaya Çınarı, her yıl yerli ve yabancı binlerce turist tarafından ziyaretçi akınına uğruyor. 37 metre boyu ve 10 metrelik gövdesiyle Osmanlı Devleti'nin simgesi haline gelen 6 asırlık çınarın çevresi ise, koronavirüs salgını sebebiyle sessiz kaldı.Bursa'nın simge çınarlarının başında gelen 610 yaşındaki "Tarihi İnkaya Çınarı", her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti gölgesinde ağırlıyor. Gösterişli gövdesi ve dört bir yana uzanan kollarıyla her yıl binlerce kişiyi gölgesinde ağırlayan tarihi çınar, adını aldığı mahalle sakinlerinin de geçim kapısı görevini üstleniyor. Osmanlı Devleti'nin kurulduğu dönemde, devletin en önemli simgelerinden biri olan ve tarihe tanıklık eden İnkaya Çınarı, koronavirüs sebebiyle yalnız kaldı. 37 metre boyu, 53 metre tepe çapı ve 10 metrelik gövdesiyle tarihe tanıklık eden tarihi çınar, 610 yıldır en sessiz günlerini yaşıyor.